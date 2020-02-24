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В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
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РИА Новости

В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии

06:12 24.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Бангкок
Вид на Бангкок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Бангкок . Архивное фото
БАНГКОК, 24 фев – РИА Новости. Представители распущенной на прошлой неделе решением конституционного суда Таиланда Партии нового будущего, второй по величине оппозиционной партии в стране, заявили, что располагают данными о причастности членов правительства Праюта Чан-Оча к финансовой афере мирового масштаба, в результате которой из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB было похищено более 4 миллиарда долларов.
С таким заявлением выступила бывший пресс-секретарь партии Панника Ванит, потерявшая должность и депутатский мандат по решению конституционного суда, на пресс-конференции, предваряющей начало дебатов о доверии правительству, которые стартуют в парламенте в понедельник. Пресс-конференцию, ставшую первым актом объявленных руководителями распущенной партии публичных "Дебатов о доверии правительству вне парламента", транслировал вечером в воскресенье телеканал "Тхаи Рат ТВ".
"Пришло время правительству премьер-министра Праюта Чан-Оча отчитаться перед народом за участие некоторых его самых заметных фигур в афере, связанной с миллиардными хищениями из малайзийского государственного фонда 1MDB", - заявила Ванит.
Она добавила, что данные об участии членов правительства в этой афере получены в результате расследования, которое провел основатель и бывший руководитель Партии нового будущего Тханатхон Чингрунгрыангчит.
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Экс-пресс-секретарь не стала сообщать подробности результатов расследования, пояснив, что они станут частью доклада, с которым выступят сторонники Партии нового будущего на дебатах.
Партия нового будущего, создавшая по результатам выборов 2019 года третью по величине фракцию в парламенте, была распущена в прошлую пятницу. Суд постановил, что выданный партии крупный заем на избирательную кампанию из личных средств ее основателя и руководителя, миллиардера Тханатхона Чингрунгрыангчита, стал нарушением конституции и избирательного законодательства Таиланда. Все высшее руководство партии, состоящее из 16 человек, включая лидера и руководителей парламентской фракции, тем же решением суда было лишено права заниматься политикой и участвовать в выборных органах на 10 лет.
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Несмотря на роспуск партии, большинство ее депутатов сохранили места в парламенте, и теперь обязаны вступить в другую партию или создать новую в течение 60 дней. В дебатах о доверии правительству они примут участие в индивидуальном порядке, как независимые депутаты.
Скандал, связанный с хищениями из 1MDB, расследуют правоохранительные органы Малайзии, Сингапура, США, Швейцарии и других стран с 2015 года. В Малайзии он стал основной причиной поражения правительства Наджиба Разака на выборах 2018 года и возобновления расследования, которое было прекращено при его правительстве.
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Сам премьер был вскоре после выборов арестован, и в настоящее время, вместе с малайзийским финансистом Джо Лоу (Лоу Тэк Чжо), является главным обвиняемым по нескольким уголовным делам, связанным с хищениями из фонда. Обвиняемыми по делам, связанным с 1MDB, также являются жена экс-премьера Росма Мансор и несколько его ближайших помощников.
Джо Лоу, который пока скрывается от суда, и, по предположениям малайзийских правоохранителей, может находиться в Китае, неоднократно бывал в Таиланде в 2014 – 2018 годах, и именно в Таиланде сделал первую остановку в мае 2018 года, когда в последний раз вылетел из Малайзии сразу после поражения правительства Разака на выборах.
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Прают Чан-ОчаМалайзияТаиландВ мире
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