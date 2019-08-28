Экс-премьера Малайзии обвинили в хищении сотен миллионов долларов

БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Прокурор, выступающий на судебном процессе по обвинению в коррупции экс-премьера Малайзии Наджиба Разака, заявил в среду, что подсудимый похитил через своего личного представителя несколько сотен миллионов долларов со счетов государственного инвестиционного фонда 1MDB, переведя эти деньги на свои личные счета, сообщает интернет-версия газеты Прокурор, выступающий на судебном процессе по обвинению в коррупции экс-премьера Малайзии Наджиба Разака, заявил в среду, что подсудимый похитил через своего личного представителя несколько сотен миллионов долларов со счетов государственного инвестиционного фонда 1MDB, переведя эти деньги на свои личные счета, сообщает интернет-версия газеты The Star

Финансист Лоу Тэк Чжо, разработавший и исполнявший схему вывода средств из фонда 1MDB и размещения их на личных счетах участников схемы, в том числе экс-премьера, был "зеркальным отображением" и "вторым "я" Наджиба Разака, заявил во вступительной речи на суде главный обвинитель по делу о миллиардных хищениях в фонде 1MDB прокурор Гопал Шрирам.

"Эти два человека действовали вместе, как один", - заявил обвинитель, подчеркнув, что экс-премьер и финансист вдвоем похитили из фонда не менее нескольких сотен миллионов долларов.

Судебные слушания по делу о миллиардных хищениях в фонде 1MDB, в котором в качестве обвиняемых проходят экс-премьер Наджиб Разак, финансист Лоу Тэк Чжо, известный также под именем Джо Лоу, и группа близких помощников экс-премьера, начались в среду в суде столицы Малайзии Куала-Лумпура. Джо Лоу в настоящее время скрывается от правосудия, отмечает газета.

Накануне, во вторник, прокуратура закончила представление суду обвинительного заключения по другому делу в отношении экс-премьера, связанному с хищением и переводом на его личные счета средств инвестиционной компании SRC, дочерней фирмы фонда 1MDB, которая занималась как внутренними, так и зарубежными инвестициями, в том числе в Монголии и Индонезии. Защита бывшего премьера по этому делу должна подать в суд свои аргументы в письменном виде. Суд огласит свое решение о том, будет ли он заслушивать защиту и открывать прения сторон, 11 ноября. Представитель прокуратуры заявил во вторник, что окончание представления суду материалов обвинительного заключения по делу SRC позволит обвинению сконцентрироваться на предъявлении своих аргументов суду в более крупном деле фонда 1MDB начиная со среды.

Дело о хищениях в фонде 1MDB, созданном правительством Наджиба Разака в первые годы его правления, расследуется одновременно в Малайзии, Сингапуре, США, Швейцарии и ряде других стран. По версии обвинения, финансист Джо Лоу, фактически руководивший фондом от имени прежнего правительства Малайзии, вывел в собственных интересах и интересах экс-премьера до 4 миллиардов долларов со счетов фонда через подставные компании и счета, открытые в разных странах. В частности, средства, похищенные из фонда 1MDB, использовались в Голливуде при финансировании производства фильма "Волк Уолл-Стрита" с Леонардо ДиКаприо в главной роли, и других кинематографических проектах.

По данным следствия, Джо Лоу, этнический китаец, может в настоящее время скрываться на территории КНР.

Экс-премьер Малайзии и его супруга Росма Мансор были арестованы летом прошлого года, и находятся на режиме временного освобождения под залог.