В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". Об этом говорится на сайте ВМС США.
"Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Эти операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", — заявил командир корабля.
Отмечается, что упомянутые операции призваны "усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность к тому, чтобы обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции "Атлантическая решимость".
Как ранее рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца.
17 октября 2019, 08:00"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря. В прошлом году боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз.
Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
"Атлантическая решимость"
С апреля 2014 года с началом кризиса на Украине США в рамках операции "Атлантическая решимость" на основе ротации размещают свои боевые подразделения в разных странах, постепенно наращивая их численность. Операция представляет собой комплекс военных и военно-политических мероприятий. По утверждениям американской стороны, эти действия направлены на поддержку союзников по НАТО в Европе.
МИД России в этой связи обвинял США в пренебрежении интересами безопасности и стремлении к дестабилизации военно-политической обстановки.
15 февраля, 02:57Украина и Румыния намерены "противостоять" России в Черном море