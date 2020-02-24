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2020-02-24T09:38+0300
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В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
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РИА Новости

В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

05:31 24.02.2020 (обновлено: 09:38 24.02.2020)
144458
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/ReleasedАмериканский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/Released
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море". Об этом говорится на сайте ВМС США.

"Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Эти операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", — заявил командир корабля.

Отмечается, что упомянутые операции призваны "усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность к тому, чтобы обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции "Атлантическая решимость".
Как ранее рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца.
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Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря. В прошлом году боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз.
Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
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"Атлантическая решимость"

С апреля 2014 года с началом кризиса на Украине США в рамках операции "Атлантическая решимость" на основе ротации размещают свои боевые подразделения в разных странах, постепенно наращивая их численность. Операция представляет собой комплекс военных и военно-политических мероприятий. По утверждениям американской стороны, эти действия направлены на поддержку союзников по НАТО в Европе.
МИД России в этой связи обвинял США в пренебрежении интересами безопасности и стремлении к дестабилизации военно-политической обстановки.
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Росс (эсминец)Черное мореВоенно-морские силы СШАЧерноморский флот ВМФ РоссииНАТОЕвропаМонтреРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Надо бы в Одессе и в Грузии базы НАТО по строить с ядреным оружием
24 февраля, 06:09
Сережа Кукакин
163392414143
Все понятно объяснили... Для обеспечения стабильности и безопасности. Никому не угрожая абсолютно.
24 февраля, 05:58
сгсаша громов
1316500637
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