Американский эсминец зашел в Черное море

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца.
Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря. В прошлом году боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз.
Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
17 октября 2019, 08:00"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО