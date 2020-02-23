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Американский эсминец зашел в Черное море
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РИА Новости

Американский эсминец зашел в Черное море

18:55 23.02.2020 (обновлено: 06:32 24.02.2020)
79572
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/ReleasedАмериканский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold/Released
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский эсминец "Росс", оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море.
Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, корабли Черноморского флота контролируют действия эсминца.
Это первый за текущий год заход американского корабля в акваторию Черного моря. В прошлом году боевые суда НАТО входили в Черное море 13 раз.
Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.
Дизель-электрическая подводная лодка Выборг
17 октября 2019, 08:00
"Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО
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Росс (эсминец)Черное мореВоенно-морские силы СШАЧерноморский флот ВМФ РоссииРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
У России нет эсминца у берегов США... А подводные крейсеры неравноценная замена, тем более что у США они тоже есть. И трайденты 70-х годов, пока еще по характеристикам превосходят Булаву.
23 февраля, 23:21
CCorddamon
21420007
"патриотов" диванных собирать!))) Очередной американский эсминец топить будут...))))))))))))))
24 февраля, 00:43
МПМихаил Пронин
19230006
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