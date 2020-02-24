Исследование выяснило, блины с какой начинкой предпочитают россияне

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Большинство россиян предпочитают блины с мясом или со сгущенкой, а готовить традиционное для Большинство россиян предпочитают блины с мясом или со сгущенкой, а готовить традиционное для Масленицы блюдо граждане привыкли по семейным рецептам, говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и компании ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В интернет-опросе приняли участие более 2,9 тысячи пользователей российского сегмента интернета старше 16 лет из всех федеральных округов страны.

"На первом этапе опроса выяснилось, что из несладких начинок жители страны чаще всего выбирают мясные (61%), а из сладких отдают предпочтение блинам со сгущенкой (65%)", — говорится в исследовании. В топ-5 любимых у россиян начинок для блинов вошли также варенье и джем (58%), сметана (57%) и творог (54%).

На втором этапе исследования респондентов спрашивали, какой рецепт они используют, когда готовят блины дома. Больше половины опрошенных (59%) доверяют семейным советам, которые им передали родные.

Аналитики также выяснили, как часто в течение Масленицы граждане планируют готовить и есть блины. "Больше половины опрошенных (60%) рассчитывают съесть блины несколько раз в неделю. Значительная доля (23%) россиян будут есть их каждый день на протяжении всей праздничной недели, и лишь 12% респондентов рассказали, что едят блины на Масленицу один раз — в последний праздничный день", — указывают авторы.