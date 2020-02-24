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2020-02-24T14:58+0300
https://ria.ru/20200224/1565130698.html
Исследование выяснило, блины с какой начинкой предпочитают россияне
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РИА Новости

Исследование выяснило, блины с какой начинкой предпочитают россияне

03:19 24.02.2020 (обновлено: 14:58 24.02.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкУгощения на праздновании масленицы
Угощения на праздновании масленицы
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Угощения на праздновании масленицы . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Большинство россиян предпочитают блины с мясом или со сгущенкой, а готовить традиционное для Масленицы блюдо граждане привыкли по семейным рецептам, говорится в исследовании сервиса доставки еды Delivery Club и компании ResearchMe, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В интернет-опросе приняли участие более 2,9 тысячи пользователей российского сегмента интернета старше 16 лет из всех федеральных округов страны.
Блины на масленичной ярмарке
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"На первом этапе опроса выяснилось, что из несладких начинок жители страны чаще всего выбирают мясные (61%), а из сладких отдают предпочтение блинам со сгущенкой (65%)", — говорится в исследовании. В топ-5 любимых у россиян начинок для блинов вошли также варенье и джем (58%), сметана (57%) и творог (54%).
На втором этапе исследования респондентов спрашивали, какой рецепт они используют, когда готовят блины дома. Больше половины опрошенных (59%) доверяют семейным советам, которые им передали родные.
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Аналитики также выяснили, как часто в течение Масленицы граждане планируют готовить и есть блины. "Больше половины опрошенных (60%) рассчитывают съесть блины несколько раз в неделю. Значительная доля (23%) россиян будут есть их каждый день на протяжении всей праздничной недели, и лишь 12% респондентов рассказали, что едят блины на Масленицу один раз — в последний праздничный день", — указывают авторы.
Кроме того, большая часть участников опроса сообщили, что Масленица для них является семейным праздником. Так, 85% респондентов намерены провести последний день праздничной недели в кругу родных. "В основном жители страны будут отмечать праздник либо дома, либо на городском фестивале. Больше трети планирует поддержать главную масленичную традицию и сжечь чучело зимы, встретив весну как следует", — добавлено в исследовании.
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Delivery ClubПразднование МасленицыМасленицаРоссияОбщество
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