Онищенко призвал запретить татуировки

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Онищенко считает, что любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов.
"Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать", — заявил парламентарий.
По его словам, нанесение татуировок может привести к возникновению смертельно опасных заболеваний.
"Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, потенциально опасно. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом", — заявил он.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить несовершеннолетним наносить татуировки. По его мнению, в раннем возрасте они негативно влияют на психологическое развитие человека.
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