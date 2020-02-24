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Онищенко призвал запретить татуировки
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РИА Новости

Онищенко призвал запретить татуировки

02:22 24.02.2020 (обновлено: 13:38 24.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Онищенко считает, что любовь к татуировкам связана с переизбытком половых гормонов.

"Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать", — заявил парламентарий.

По его словам, нанесение татуировок может привести к возникновению смертельно опасных заболеваний.

"Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, потенциально опасно. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом", — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить несовершеннолетним наносить татуировки. По его мнению, в раннем возрасте они негативно влияют на психологическое развитие человека.
Эмбер Люк
7 ноября 2019, 03:07
Австралийка потеряла зрение из-за татуировки на глазах
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татуировкаОнкологияЗдоровьеВиталий МилоновГосдума РФГеннадий ОнищенкоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Грустно, что у нас люди сознательно портят себя (наносят портаки). Клеймо считалось ущербностью, меткой преступного мира, перекрывающей путь для карьеры в милиции, армии, спецслужбах.
24 февраля, 05:58
Александра
77500025
Татуировка - метка раба. Они знают свое место и все правильно делают.
24 февраля, 08:25
Фома Фомич
54300019
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