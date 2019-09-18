Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки

"На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков по всей стране делают себе настоящие татуировки — сейчас не существует официальных запретов на татуировки для детей и подростков. Заявители сообщают, что по улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы "забитые" изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера", — пишет Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости).