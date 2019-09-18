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РИА Новости

Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки

03:16 18.09.2019 (обновлено: 06:08 18.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь РуссакДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Игорь Руссак
Депутат Госдумы Виталий Милонов
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой запретить несовершеннолетним наносить татуировки.
"На мое имя поступает огромное количество обращений, в которых сообщается, что множество подростков по всей стране делают себе настоящие татуировки — сейчас не существует официальных запретов на татуировки для детей и подростков. Заявители сообщают, что по улицам городов ходят 16-17-летние дети, с ног до головы "забитые" изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера", — пишет Милонов в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат считает, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека. Милонов также сообщил, что ему известны случаи, описанные в иностранных СМИ, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицидов.
"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране. Помимо этого, также необходимо разработать механизмы по дополнительному контролю тату-сферы", — пишет Милонов в своем обращении.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018
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Виталий МилоновГосдума РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
На каком основании разводится этот морализм? Сегодня татуировки, завтра как в шариате весь вообще алкоголь и половые связи вне брака, послезавтра не сходил в церковь - расстрел? Не надо возвращаться к теориям Уварова. Прошли века, мир изменился, есть и другие пути направлять развитие общества кроме тотальных запретов на те или иные вещи.
18 сентября, 04:03
Олег Хацуков
500007
Вполне разумное предложение, чтобы работникам салонов было запрещено наносить татуировки несовершеннолетним, ведь есть-же возрастные ограничения на покупку сигарет и алкоголя...
18 сентября, 05:06
VVitaliyTitov125
700003
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