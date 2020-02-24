"Он психанул": инсайдер рассказал об уходе Шепелева с Первого канала

"Дима в один из дней спешил домой, но его не отпустили, так как график съемок часто смещается — ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо, психанул, сказал, что уйдет, уволится. В итоге: держать не стали, но попросили отработать положенные по закону дни (две недели. — Прим. ред.)", — сказал собеседник журнала.