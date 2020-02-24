"Он психанул": инсайдер рассказал об уходе Шепелева с Первого канала

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев не планировал уходить с Первого канала, однако у него сдали нервы, заявил инсайдер телеканала в беседе с изданием StraHit.
"Дима в один из дней спешил домой, но его не отпустили, так как график съемок часто смещается — ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, видимо, психанул, сказал, что уйдет, уволится. В итоге: держать не стали, но попросили отработать положенные по закону дни (две недели. — Прим. ред.)", — сказал собеседник журнала.
Однако, подчеркнул он, увольнение прошло "в дружественной атмосфере" и по обоюдному согласию.
Ранее Шепелев заявил, что решение об уходе с Первого канала было "взвешенным". Он также поблагодарил поклонников за поддержку и призвал не устраивать из этого события трагедию. На "первом" последние три года Шепелев вел передачу "На самом деле".
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