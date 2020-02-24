Петербуржцы на праздники стали чаще ездить в Прибалтику и Финляндию

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Число туристов из Петербурга, отправляющихся на автобусах в Прибалтику и Финляндию на праздничные дни, увеличилось на 75 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает Lux Express.

Эксперты компании проанализировали число проданных билетов. Выяснилось, что самый высокий рост отмечен на рейсах в города Суоми – 86 процентов. На 81 процент увеличилось число российских туристов, решивших отправиться в Эстонию, и на 43 процента – в Латвию.

Среди отдельных городов Прибалтики и Финляндии наибольший интерес по сравнению с прошлым годом путешественники из Петербурга проявили к финскому городу Котка. Число пассажиров, решивших провести здесь выходные, выросло в 2,5 раза.

Хельсинки стал вторым в рейтинге городов с самым большим ростом числа российских туристов. В столицу Финляндии на праздничные дни в феврале и марте поедет из Петербурга в 2,2 раза больше пассажиров, чем годом ранее. На третьем месте с двукратным ростом Таллин.