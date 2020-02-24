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Туризм
2020-02-24T16:20+0300
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Петербуржцы на праздники стали чаще ездить в Прибалтику и Финляндию
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РИА Новости

Петербуржцы на праздники стали чаще ездить в Прибалтику и Финляндию

16:20 24.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУспенский собор в Хельсинки
Успенский собор в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Число туристов из Петербурга, отправляющихся на автобусах в Прибалтику и Финляндию на праздничные дни, увеличилось на 75 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает Lux Express.
Эксперты компании проанализировали число проданных билетов. Выяснилось, что самый высокий рост отмечен на рейсах в города Суоми – 86 процентов. На 81 процент увеличилось число российских туристов, решивших отправиться в Эстонию, и на 43 процента – в Латвию.
Среди отдельных городов Прибалтики и Финляндии наибольший интерес по сравнению с прошлым годом путешественники из Петербурга проявили к финскому городу Котка. Число пассажиров, решивших провести здесь выходные, выросло в 2,5 раза.
Хельсинки стал вторым в рейтинге городов с самым большим ростом числа российских туристов. В столицу Финляндии на праздничные дни в феврале и марте поедет из Петербурга в 2,2 раза больше пассажиров, чем годом ранее. На третьем месте с двукратным ростом Таллин.
Больше, чем в 1,5 раза выросло количество путешественников на автобусах из Санкт-Петербурга в Силламяэ и Нарву. Эксперты связывают это с тем, что в этом году и на февральские, и на мартовские праздники – три выходных дня.
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЭстонияЛатвияФинляндияХельсинкиНарваТаллинСанкт-Петербург
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