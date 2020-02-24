Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе. Решить квартирный вопрос призвана так называемая сельская ипотека. Ставку по кредиту обещают довольно привлекательную — от 0,1 до 3% годовых.

Предельная величина кредита составит три миллиона рублей для всех регионов, кроме ДФО и Ленинградской области: в них максимальная сумма составит пять миллионов рублей. При этом заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения льготного ипотечного кредита.

"Льготный ипотечный кредит может быть предоставлен заемщику на срок не более 25 лет. При этом собственное участие заемщиков должно составить не менее 10% от общей стоимости строительства или приобретения жилья. Получить такой льготный ипотечный кредит можно только один раз в жизни", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза России.

До 23 февраля Минсельхоз проведет прием документов на отбор банков, после этого министерство заключит соглашения с успешными кандидатами. Планируется, что полноценно программа стартует в марте 2020 года.

При этом получить льготную ипотеку могут не только жители сел. Рассчитывать на сельскую ипотеку может любой гражданин России (который планирует приобрести недвижимость на сельской территории), заключивший с уполномоченным банком или акционерным обществом "ДОМ.РФ" кредитный договор или договор займа.

Перечень документов для получения льготной ипотеки каждый банк определит самостоятельно в соответствии с внутренними нормативными документами, согласно которым заемщику необходимо будет подтвердить кредитоспособность и представить документы в банк по объекту недвижимого имущества.

"Льготная ставка составляет не менее 0,1, но не более 3% годовых. Уполномоченный банк вправе установить ставку по кредиту в данном диапазоне. Кроме того, субъекты Российской Федерации также могут оказывать поддержку получателям сельской ипотеки, например самостоятельно возмещая заемщикам часть уплаченных процентов", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

В программу уже активно включились практически все субъекты Российской Федерации. На данный момент в Минсельхоз подано более 17 тысяч заявок на участие в программе. На 2020 год федеральный бюджет предусматривает один миллиард рублей на финансирование этого направления, что, по предварительным оценкам министерства, позволит улучшить жилищные условия более десяти тысяч семей.