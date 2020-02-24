Эксперты рассказали, чем отличаются путешествия мужчин и женщин

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Сервис путешествий провел исследование, как бронировали и покупали авиабилеты мужчины и женщины в 2019 году, выяснил, кто чаще ездит за границу и раньше начинает готовиться к поездке, сообщает Biletix.

По данным экспертов компании, на долю представителей сильного пола в 2019 году пришлось 54 процента приобретенных авиабилетов. При этом мужчины больше летают по России, чем женщины – распределение долей составило 67 и 63 процента. На авиабилеты за границу пришлось по 33 и 37 процентов соответственно.

И мужчины, и женщины в России наиболее активно путешествуют в возрасте 30-35 лет (17 процентов бронирований в этой возрастной группе).

Как выяснилось, женщины более тщательно подходят к планированию путешествия: в среднем они бронируют авиабилеты на неделю раньше мужчин (за 23 дня до вылета против 16). Срок пребывания в поездке также различается. Так, у женщин путешествие в среднем длится девять дней, у мужчин – восемь.

Россияне и россиянки едины в большей части своих предпочтений на внутренних направлениях – Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минводы. Исключениями являются Краснодар и Калининград: первый больше востребован у мужчин, второй – у женщин.

Самыми популярными международными маршрутами у россиян оказались Ереван, Стамбул, Тиват, Минск, Кишинев. Туристки в прошлом году также чаще всего выбирали первые три города. А вот замкнули пятерку Бургас и Барселона.

Средний "мужской" чек на перелеты туда-обратно эконом-классом был на три процента ниже "женского" (13 304 рублей против 13 663). В бизнес-классе сложилась обратная картина: средний пассажир покупал билет на два процента дороже, чем пассажирка (100 129 рублей против 98 358).