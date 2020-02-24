Буратино на новый лад. Почему надо смотреть "Пиноккио" Маттео Гарроне

БЕРЛИН, 24 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. Как сделать из старой сказки про деревянную куклу современную притчу, не скатившись при этом в фарс и не разозлив фанатов оригинала? Автору сатиры "Реальность" и драмы "Догмэн" итальянцу Маттео Гарроне это удалось. Его картину "Пиноккио" показали на Берлинском международном кинофестивале. О том, как Достоевский и Чехов повлияли на экранизацию, чем страшны Сверчок и Улитка, кому фильм будет интересен (не только детям!) и почему его стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.
То ли люди, то ли куклы
Мы все знаем оскароносный мультфильм Диснея о Пиноккио, видели и читали советскую сказку про Буратино, а кто-то даже был на кукольном спектакле в театре Образцова. Этому герою посвящают игры, в том числе компьютерные, анекдоты, даже газировку и конфеты. Но все началось в XIX веке со сказки Карло Коллоди.
Пожалуй, книга "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы" — самое известное произведение итальянской детской литературы. Коллоди опубликовал эту сказку в 1881 году в римской "Газете для детей". С тех пор ею зачитываются по всему миру.
"Персонажи "Пиноккио" архетипичны, они вне времени, а сама история универсальна, — рассуждает Гарроне. — Эти герои рассказывают о нас, обычных людях, наших желаниях, конфликтах. С ними происходят истории, в которых мог очутиться каждый. Именно поэтому я обратился к этому шедевру национальной, да и мировой литературы, самой растиражированной итальянской книге".
И не стоит забывать, что история Пиноккио — рассказ об антигерое, чьи неверные решения заставляют сопереживать и сочувствовать, когда он оказывается в очередной переделке. "Детям становится понятно, что так вести себя не стоит, ведь из-за этого вот что может произойти. Так они извлекают свои уроки", — уверен режиссер.
Гарроне признался, что сам буквально вырос вместе с "Пиноккио": читал книгу, смотрел диснеевский мультфильм и ТВ-адаптации. И как часто бывает, за большим проектом стоит личная история.
"Когда мне было шесть лет, именно "Пиноккио" стал моим первым настоящим серьезным рисунком, для меня это было настоящее событие, — вспоминает режиссер. — Пять лет назад я решил заново вчитаться в книгу и открыл детали, на которые раньше не обращал внимания. А о некоторых и вовсе не знал. Так и задумал снять этот фильм. Хотелось бы, чтобы он стал сюрпризом для зрителей, был неожиданным".
Казалось бы, что нового можно рассказать о деревянной кукле? Но не все так однозначно.
Снять по сказке фильм, который будет интересен и взрослым, и детям, — амбициозная задача. Режиссеру пришлось задействовать всю свою фантазию, смекалку и, конечно, современную компьютерную графику.
"Мне хотелось сделать свежую историю, близкую к первоисточнику, и максимально соответствовать книге, — поясняет Гарроне. — Мы изучали иллюстрации к первым изданиям сказки, нарисованные Энрико Маццанти. Он стал моим гением".
Итальянца вообще вдохновляет литература, в том числе и русская. Кстати, Маттео признался, что слышал о книге про Буратино Алексея Толстого, но с текстом пока не ознакомился. "Я читал много других русских классиков, которые очень повлияли на меня как режиссера, — уточнил он. — Мои любимые авторы — Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Пушкин".
И это заметно — некоторые сцены "Пиноккио" сняты в темных тонах, диалоги будто из пьесы Чехова, а улицы старинных итальянских городков порой напоминают знаменитый "желтый Петербург" Достоевского.
Отдельная история — образы героев. Десятилетнему Федерико Иелапи (Пиноккио) приходилось часами просиживать у гримера, чтобы его лицо приобрело структуру дерева. Это выглядит потрясающе: догадаться, когда на экране актер, а когда — графика, в которой использовали куклу, почти невозможно.
На этом авторы фильма не остановились: другие персонажи выглядят не менее правдоподобно (иногда до жути). Например, сверчок в доме Джепетто, отца Пиноккио, этакий "голос совести" героя, или устрашающая гигантская Улитка, служанка феи с голубыми волосами (версия нашей Мальвины).
Прибавьте самобытные костюмы, стилизованные под XIX век, — и вот получился фильм, похожий на дорогостоящий исторический спектакль, перенесенный на экран.
Но, кроме "картинки", важен и сюжет — как заинтересовать и взрослых, и зрителей помладше?
"Изначально ориентировались на детей, но в итоге получилась картина для семьи, — делает вывод Гарроне. — Мы хотели сделать ее смешной — обратились к комедии дель арте (итальянский уличный театр со спектаклями-импровизациями. — Прим. ред.). От этого фильм стал динамичным, всех увлекает путешествие деревянной куклы-героя".
И правда: все дети хотят веселиться, отдыхать и проказничать, а не быть дисциплинированными, ходить в школу и учиться. "Иногда Пиноккио поддается соблазнам жизни — а с кем этого не бывало? — задает риторический вопрос Гарроне. — Он предпочитает свободу ограничениям. Когда я был ребенком, то отождествлял себя с ним, а став отцом, прочитал сыну эту сказку. Сейчас я в каком-то смысле Джепетто и теперь очень хорошо понимаю обоих персонажей. Для меня эта история — прекрасный пример любви отца и сына".
Гарроне уверен: хотя многие сказки могут показаться довольно жестокими (например, первоначальная версия "Спящей красавицы" с убийствами и людоедством), адаптировать их под современных детей не нужно.
"Волноваться за эту картину не стоит — ничего кошмарнее интернета и телевидения там не найти, — прокомментировал он. — Сказки показывают, какие страшные ситуации могут произойти. Но они, в том числе и "Пиноккио", заканчиваются счастливо".
Но перед хеппи-эндом, когда герой находит отца и становится настоящим, реальным мальчиком, его ждут приключения в кукольном театре у Манджафуоко (Карабас-Барабас), предательства Лиса (здесь он мужского рода) и Кота, превращения в ослика и обратно. Дополняют путешествия живописные итальянский пейзажи, лиричная музыка и чуткая актерская игра. Можно точно сказать, что два часа пролетят незаметно.
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