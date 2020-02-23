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2020-02-23T22:41+0300
https://ria.ru/20200223/1565128325.html
В Одессе прошла акция ко Дню защитника Отечества
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РИА Новости

В Одессе прошла акция ко Дню защитника Отечества

22:40 23.02.2020 (обновлено: 22:41 23.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЦветы у памятника
Цветы у памятника
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Цветы у памятника. Архивное фото
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Акция ко Дню защитника Отечества прошла в Одессе, несмотря на отмену праздника на Украине, несколько десятков человек возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы, передает местное издание "Думская".
В 2014 году власти Украины отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября.
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"Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы", - пишет издание. Отмечается, что участники акции также принесли с собой портреты маршала Георгия Жукова, при этом георгиевских ленточек и флагов СССР, которые считаются на Украине запрещенной символикой, у них не было.
К памятнику также пришли несколько десятков активистов, которые заявили, что следят за соблюдением закона о декоммунизации.
За возложением цветов последовали непродолжительные перепалки, активисты выкрикивали идеологические лозунги. Однако все прошло мирно, отмечает издание, участники акции покинули место ее проведения на автобусе, специально организованном для этого мероприятия.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Ситуация на УкраинеДень защитника ОтечестваОдессаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зря они Жукова возвеличивают , он хрущёвский прихвостень и виновен в смерти Сталина и Берии . Давно пора вернуть величие и заслуги оклевещенного Сталина , он должен занять положенное почётное место в истории России и русской цивилизации .
23 февраля, 22:44
В Виталий сын Анатолия
300028
Вот вот...здесь история для меня хорошая, здесь плохая...остаётся поскакать и одеть кастрюлю
23 февраля, 22:47
Сергей Смирнов
1010001
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