В Одессе прошла акция ко Дню защитника Отечества

КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Акция ко Дню защитника Отечества прошла в Одессе, несмотря на отмену праздника на Украине, несколько десятков человек возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы, передает местное издание "Думская".
В 2014 году власти Украины отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября.
"Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы", - пишет издание. Отмечается, что участники акции также принесли с собой портреты маршала Георгия Жукова, при этом георгиевских ленточек и флагов СССР, которые считаются на Украине запрещенной символикой, у них не было.
К памятнику также пришли несколько десятков активистов, которые заявили, что следят за соблюдением закона о декоммунизации.
За возложением цветов последовали непродолжительные перепалки, активисты выкрикивали идеологические лозунги. Однако все прошло мирно, отмечает издание, участники акции покинули место ее проведения на автобусе, специально организованном для этого мероприятия.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.