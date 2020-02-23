В Одессе прошла акция ко Дню защитника Отечества

В 2014 году власти Украины отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября.

"Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы", - пишет издание. Отмечается, что участники акции также принесли с собой портреты маршала Георгия Жукова, при этом георгиевских ленточек и флагов СССР, которые считаются на Украине запрещенной символикой, у них не было.

К памятнику также пришли несколько десятков активистов, которые заявили, что следят за соблюдением закона о декоммунизации.

За возложением цветов последовали непродолжительные перепалки, активисты выкрикивали идеологические лозунги. Однако все прошло мирно, отмечает издание, участники акции покинули место ее проведения на автобусе, специально организованном для этого мероприятия.