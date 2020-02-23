Во Львове двое полицейских пострадали в массовой драке

КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Двое патрульных полицейских пострадали в массовой драке во Львове в воскресенье, возбуждено дело, сообщила пресс-служба Нацполиции области.
Драка произошла в центре города на площади Рынок.
"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", - говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов" УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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