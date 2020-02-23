Во Львове двое полицейских пострадали в массовой драке

"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", - говорится в сообщении.