Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ

ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил присвоить Старопромысловскому району Грозного имя Героя Советского Союза Мовлида Висаитова.
В конце января текущего года Кадыров предложил мэру Грозного переименовать районы столицы республики и поселки в черте города в честь чеченских национальных героев, учитывая мнение населения.
"На торжественной церемонии переименования улицы Заветы Ильича в улицу имени Героя Великой Отечественной войны Вахи Алиева я предложил присвоить Старопромысловскому району имя Мовлида Висаитова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что гвардии подполковник, Герой Советского Союза Висаитов является легендарной личностью и появление в Грозном района его имени одобрительно воспримут жители Чечни и России.
"Он командовал гвардейским кавалерийским полком. Прошел с боями от Сталинграда до Эльбы. Второго мая 1945 года Висаитов встретился с союзными войсками на Эльбе. Мовлид Висаитов первым из представителей советского командования пожал руку генералу Боллингу (командовавшему американскими частям). Президент США Гарри Трумэн наградил его орденом "Легион чести", - перечислил Кадыров заслуги героя. По его словам, Висаитов трижды был представлен к званию Героя, но получил его только посмертно.
Кадыров отметил, что названия четырех районов Грозного - Октябрьский, Ленинский, Заводской и Старопромысловский - отражают советскую эпоху. "Давно уже нет заводов-гигантов нефтехимии, давших имя Заводскому району. Война превратила их в руины. Нет и Старых нефтяных промыслов, а вождь революции и Красный октябрь канули в Лету навсегда", - отметил глава Чечни.
В конце прошлого года власти города переименовали поселок в Грозном – 35-й и 56-й участки, объединив в один после реконструкции, в честь царского генерала чеченского происхождения, героя русско-турецкой войны Орцу Чермоева.