Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ

ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил присвоить Старопромысловскому району Грозного имя Героя Советского Союза Мовлида Висаитова.

В конце января текущего года Кадыров предложил мэру Грозного переименовать районы столицы республики и поселки в черте города в честь чеченских национальных героев, учитывая мнение населения.

"На торжественной церемонии переименования улицы Заветы Ильича в улицу имени Героя Великой Отечественной войны Вахи Алиева я предложил присвоить Старопромысловскому району имя Мовлида Висаитова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что гвардии подполковник, Герой Советского Союза Висаитов является легендарной личностью и появление в Грозном района его имени одобрительно воспримут жители Чечни и России.

"Он командовал гвардейским кавалерийским полком. Прошел с боями от Сталинграда до Эльбы. Второго мая 1945 года Висаитов встретился с союзными войсками на Эльбе. Мовлид Висаитов первым из представителей советского командования пожал руку генералу Боллингу (командовавшему американскими частям). Президент США Гарри Трумэн наградил его орденом "Легион чести", - перечислил Кадыров заслуги героя. По его словам, Висаитов трижды был представлен к званию Героя, но получил его только посмертно.

Кадыров отметил, что названия четырех районов Грозного - Октябрьский, Ленинский, Заводской и Старопромысловский - отражают советскую эпоху. "Давно уже нет заводов-гигантов нефтехимии, давших имя Заводскому району. Война превратила их в руины. Нет и Старых нефтяных промыслов, а вождь революции и Красный октябрь канули в Лету навсегда", - отметил глава Чечни.