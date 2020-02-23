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Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
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РИА Новости

Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ

19:42 23.02.2020 (обновлено: 19:43 23.02.2020)
19469
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил присвоить Старопромысловскому району Грозного имя Героя Советского Союза Мовлида Висаитова.
В конце января текущего года Кадыров предложил мэру Грозного переименовать районы столицы республики и поселки в черте города в честь чеченских национальных героев, учитывая мнение населения.
"На торжественной церемонии переименования улицы Заветы Ильича в улицу имени Героя Великой Отечественной войны Вахи Алиева я предложил присвоить Старопромысловскому району имя Мовлида Висаитова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что гвардии подполковник, Герой Советского Союза Висаитов является легендарной личностью и появление в Грозном района его имени одобрительно воспримут жители Чечни и России.
"Он командовал гвардейским кавалерийским полком. Прошел с боями от Сталинграда до Эльбы. Второго мая 1945 года Висаитов встретился с союзными войсками на Эльбе. Мовлид Висаитов первым из представителей советского командования пожал руку генералу Боллингу (командовавшему американскими частям). Президент США Гарри Трумэн наградил его орденом "Легион чести", - перечислил Кадыров заслуги героя. По его словам, Висаитов трижды был представлен к званию Героя, но получил его только посмертно.
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Кадыров отметил, что названия четырех районов Грозного - Октябрьский, Ленинский, Заводской и Старопромысловский - отражают советскую эпоху. "Давно уже нет заводов-гигантов нефтехимии, давших имя Заводскому району. Война превратила их в руины. Нет и Старых нефтяных промыслов, а вождь революции и Красный октябрь канули в Лету навсегда", - отметил глава Чечни.
В конце прошлого года власти города переименовали поселок в Грозном – 35-й и 56-й участки, объединив в один после реконструкции, в честь царского генерала чеченского происхождения, героя русско-турецкой войны Орцу Чермоева.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Чеченская республикаРамзан КадыровГрозныйРоссияОбщество
Популярные комментарии
А Грозный можно переименовать в Грозный в честь Ивана Грозного.
23 февраля, 19:48
Naum Vygodsky
1310017
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