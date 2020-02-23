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Трамп пожелал улучшения отношений России и Украины
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РИА Новости

Трамп пожелал улучшения отношений России и Украины

19:25 23.02.2020 (обновлено: 21:40 23.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Улучшение отношений России и Украины были бы в интересах всего мира, сказал президент США Дональд Трамп
"Я хотел бы, чтобы они были вместе. Если бы они были вместе в том смысле, что они ладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира", — сказал американский лидер.
Комментируя заявление главы Белого дома, депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что Москва никогда не ссорилась с Киевом и считает Украину братской страной. При этом парламентарий с воодушевлением принял слова американского лидера.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампРоссияСШАУкраинаВ мире
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Заставить воевать с Россией не смогли,теперь пытаются повесить это ярмо на шею России..Братского народа там с гулькин нос, за 30 лет вырастили поколение ненавидящие русских и Россию.
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как горорил Станиславский, не верю.
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