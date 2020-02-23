Трамп пожелал улучшения отношений России и Украины

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Улучшение отношений России и Украины были бы в интересах всего мира, сказал президент США Дональд Трамп
"Я хотел бы, чтобы они были вместе. Если бы они были вместе в том смысле, что они ладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира", — сказал американский лидер.
Комментируя заявление главы Белого дома, депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT отметил, что Москва никогда не ссорилась с Киевом и считает Украину братской страной. При этом парламентарий с воодушевлением принял слова американского лидера.
22 февраля, 13:42Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран