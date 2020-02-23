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Комик из "Лиги смеха" возглавил администрацию района на западе Украины
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РИА Новости

Комик из "Лиги смеха" возглавил администрацию района на западе Украины

17:04 23.02.2020 (обновлено: 17:34 23.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Гуменюка, который был комиком в комедийном шоу "Лига смеха", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
"Назначить Гуменюка Василия Васильевича председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", - сообщается в тексте распоряжения.
© Страница Лига Смеха на YoutubeСкриншот видео программы "Лига Смеха"
Скриншот видео программы Лига Смеха
© Страница Лига Смеха на Youtube
Скриншот видео программы "Лига Смеха"
Гуменюк на внеочередных выборах в Верховную раду в 2019 году баллотировался в парламент от партии "Слуга народа" в округе №192, но занял второе место.
Актер Сергей Сивохо
25 октября 2019, 08:00
Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток
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