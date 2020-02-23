Комик из "Лиги смеха" возглавил администрацию района на западе Украины

КИЕВ, 23 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области Василия Гуменюка, который был комиком в комедийном шоу "Лига смеха", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
"Назначить Гуменюка Василия Васильевича председателем Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области", - сообщается в тексте распоряжения.
Скриншот видео программы "Лига Смеха"
Гуменюк на внеочередных выборах в Верховную раду в 2019 году баллотировался в парламент от партии "Слуга народа" в округе №192, но занял второе место.
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