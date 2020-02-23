Путин: Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны

Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ М. Мишустин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ М. Мишустин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия не позволит искажать историю Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это, заявил президент РФ Владимир Путин

Выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества , Путин отметил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

"В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей", - сказал президент.

В тяжелых кровопролитных сражениях, отметил президент, отечественные воины изгнали агрессора не только со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию - помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников.

"Наш долг - всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", - сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества "сила, дух и благородство героев Великой Отечественной войны будут всегда служить достойным примером любви к родине, верности присяге и воинскому долгу". "Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству, не щадя себя, защищали родную землю. А наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа, чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно великих, легендарных побед", - отметил президент РФ.