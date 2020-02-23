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https://ria.ru/20200223/1565121055.html
Путин: Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
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РИА Новости

Путин: Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны

16:45 23.02.2020 (обновлено: 17:08 23.02.2020)
6469
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и премьер-министр РФ М. Мишустин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ М. Мишустин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ М. Мишустин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, Путин отметил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
18 января, 16:42
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
"В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей", - сказал президент.
В тяжелых кровопролитных сражениях, отметил президент, отечественные воины изгнали агрессора не только со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию - помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников.
"Наш долг - всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", - сказал Путин.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. В предместьях Вашавы. Красноармейцы с противотанковым ружьем готовятся к отражению танковой атаки
Вчера, 08:00
"Воюют до последнего бойца": высказывания врага о русском солдате
Глава государства выразил уверенность, что для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества "сила, дух и благородство героев Великой Отечественной войны будут всегда служить достойным примером любви к родине, верности присяге и воинскому долгу". "Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству, не щадя себя, защищали родную землю. А наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа, чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно великих, легендарных побед", - отметил президент РФ.
Многие из таких триумфов, подчеркнул Путин, имели судьбоносное значение не только для России, но и других стран и континентов, для всей мировой истории. Президент РФ поздравил ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил и всех граждан России с Днем защитника Отечества. Этот праздник, отметил он, служит символом глубокого уважения к людям, которые прошли воинскую службу или на всю жизнь выбрали нелегкую воинскую профессию. Путин процитировал выдающегося полководца Михаила Кутузова, сказавшего, что нет выше чести, чем носить русский мундир.
Шоу силачей и полевая кухня: в России прошел День защитника Отечества
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
1 из 14

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

Митинг КПРФ в честь 102-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота возле бюста Александра Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске
2 из 14

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

Военнослужащие у полевой кухни во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
3 из 14

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

Мальчик выступает на праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
4 из 14

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

Возложение цветов к мемориалу на центральной площади Владивостока во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества
5 из 14

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

Кинолог с собакой во время демонстрационных выступлений на праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
6 из 14

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град на выставке военной техники во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
7 из 14

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

Световая инсталляция в честь Дня защитника Отечества на Новом Арбате в Москве
8 из 14

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

Митинг КПРФ в честь 102-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота возле бюста Александра Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске
9 из 14

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град на выставке военной техники во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
10 из 14

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

Выступление морских пехотинцев во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
11 из 14

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

Российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
12 из 14

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
13 из 14

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

Праздничные мероприятия в честь Дня защитника отечества на центральной площади Владивостока
14 из 14

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 14

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 14

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 14

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 14

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 14

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 14

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
14 из 14

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
14042008
Обсудить 8
Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Может нынешнее время не будем искажать? Но нет, Пони в цирке ходит по кругу.
23 февраля, 16:49
aaolpsm1
12000112
Ну и что современная "Россия" реально может сделать?) Заявить решительный протест или глубокую озабоченность?)))
23 февраля, 16:50
CCorddamon
521118
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