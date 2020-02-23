В Красноярском крае двух человек госпитализировали после спуска с горы

КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Два человека из семи, получивших травмы после неудачного спуска с горы под Красноярском, госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее в ведомстве рассказали, что пять человек из семи пострадали в воскресенье при спуске со склона горы в районе Манской петли у поселка Манский в Красноярском крае. В ведомстве уточнили, что речь идет не о лыжниках.
"Всего пострадало семь человек (четыре женщины, трое мужчин, из них один мужчина от госпитализации отказался), получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в КГБУЗ "Дивногорская МБ". Госпитализированы два человека, четыре после осмотра направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
В операции по спасению участвовали 12 человек и шесть единиц техники.
Манская петля – популярное место у туристов. С вершины близлежащей горы открываются виды на тайгу и реку Мана. Несмотря на небольшую высоту, уклон довольно крутой, и люди часто срываются вниз.