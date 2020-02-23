В Красноярском крае двух человек госпитализировали после спуска с горы

"Всего пострадало семь человек (четыре женщины, трое мужчин, из них один мужчина от госпитализации отказался), получили травмы средней степени тяжести. Пострадавшие доставлены в КГБУЗ "Дивногорская МБ". Госпитализированы два человека, четыре после осмотра направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.