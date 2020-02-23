В Красноярском крае пять человек пострадали при спуске с горы

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 23 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в воскресенье при спуске со склона Манской петли в районе поселка Манский в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Семь человек скатились с горы и получили травмы, из них пострадало пять человек", - говорится в сообщении.
К месту происшествия выехали спасатели и медики - всего 10 человек и шесть единиц техники.
По информации спасательного ведомства, пострадавшие доставлены в местную больницу. У них ушибы и переломы.
Манская петля – популярное место у туристов. С вершины близлежащей горы открываются виды на тайгу и реку Мана. Несмотря на небольшую высоту, уклон довольно крутой, и люди часто срываются вниз.