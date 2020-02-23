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Киев не планирует продлевать срок наблюдения за эвакуированными из КНР
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РИА Новости

Киев не планирует продлевать срок наблюдения за эвакуированными из КНР

16:21 23.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Срок наблюдения за эвакуированными из Китая в Полтавскую область Украины из-за вспышки коронавируса пока продлевать не планируется, симптомов болезни у них нет, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса привела к столкновениям силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в санатории в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского Минздрава сообщала, что медики не выявили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Многие жители Украины негативно отреагировали на беспорядки в поселке, президент Владимир Зеленский назвал инцидент "погорелым театром", заявил о провокации и напомнил об ответственности.
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"На сегодня срок для обсервации 14 дней, это указано в распоряжении кабинета министров, принятом 3 февраля. Эта информация базируется на официальной информации ВОЗ и центров по контролю заболеваемости. Ни ВОЗ, ни центры по контролю заболеваемости не пересмотрели сроки инкубационного периода для данного заболевания. Поэтому мы работаем согласно запланированному графику обсервации", - сказал Ляшко на брифинге в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Он добавил, что никаких симптомов заболевания у людей нет. По его словам, тесты на коронавирус планируется проводить для всех людей, находящихся под наблюдением, каждые три - четыре дня. Иностранка, которой ранее оказывали медицинскую помощь из-за гастроэнтерологического заболевания, получает диетическое питание, его готовят непосредственно в санатории "Новые Санжары", добавил замминистра.
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Советник министра внутренних дел Иван Марченко сообщил, что сотрудник Нацполиции во время беспорядков в поселке получил сотрясение мозга, за ним ведется наблюдение. По его словам, для обеспечения порядка в поселке сил достаточно.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2442 человека скончались, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая, по данным ВОЗ на субботу, число заражений превысило 1400 в 28 странах.
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Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКитайУкраинаВ мире
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