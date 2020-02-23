Киев не планирует продлевать срок наблюдения за эвакуированными из КНР

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Срок наблюдения за эвакуированными из Срок наблюдения за эвакуированными из Китая Полтавскую область Украины из-за вспышки коронавируса пока продлевать не планируется, симптомов болезни у них нет, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса привела к столкновениям силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения вернувшихся в санатории в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского Минздрава сообщала, что медики не выявили симптомов ОРЗ у эвакуированных. Многие жители Украины негативно отреагировали на беспорядки в поселке, президент Владимир Зеленский назвал инцидент "погорелым театром", заявил о провокации и напомнил об ответственности.

"На сегодня срок для обсервации 14 дней, это указано в распоряжении кабинета министров, принятом 3 февраля. Эта информация базируется на официальной информации ВОЗ и центров по контролю заболеваемости. Ни ВОЗ, ни центры по контролю заболеваемости не пересмотрели сроки инкубационного периода для данного заболевания. Поэтому мы работаем согласно запланированному графику обсервации", - сказал Ляшко на брифинге в воскресенье, трансляцию вел телеканал " Прямой ".

Он добавил, что никаких симптомов заболевания у людей нет. По его словам, тесты на коронавирус планируется проводить для всех людей, находящихся под наблюдением, каждые три - четыре дня. Иностранка, которой ранее оказывали медицинскую помощь из-за гастроэнтерологического заболевания, получает диетическое питание, его готовят непосредственно в санатории "Новые Санжары", добавил замминистра.

Советник министра внутренних дел Иван Марченко сообщил, что сотрудник Нацполиции во время беспорядков в поселке получил сотрясение мозга, за ним ведется наблюдение. По его словам, для обеспечения порядка в поселке сил достаточно.