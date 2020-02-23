Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Кадр из фильма "В зоне особого внимания"

© Мосфильм (1977) Кадр из фильма "В зоне особого внимания"

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинский телеканал Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках. Программа передач опубликована на сайте телеканала.

В 11:00 22 февраля телеканал показал фильм "В зоне особого внимания", в 12:50 — его вторую часть "Ответный ход". 23 февраля фильмы повторили (в 05:40 и 08:30 соответственно).

"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", — говорится в анонсе к картинам.

"В зоне особого внимания" и "Ответный ход" — дилогия про учения советских десантников. Первая часть вышла на экраны в 1978 году, вторая — в 1981-м.