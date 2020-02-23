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Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
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РИА Новости

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

16:01 23.02.2020 (обновлено: 16:17 23.02.2020)
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© Мосфильм (1977)Кадр из фильма "В зоне особого внимания"
Кадр из фильма В зоне особого внимания
© Мосфильм (1977)
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках. Программа передач опубликована на сайте телеканала.
В 11:00 22 февраля телеканал показал фильм "В зоне особого внимания", в 12:50 — его вторую часть "Ответный ход". 23 февраля фильмы повторили (в 05:40 и 08:30 соответственно).
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"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", — говорится в анонсе к картинам.
"В зоне особого внимания" и "Ответный ход" — дилогия про учения советских десантников. Первая часть вышла на экраны в 1978 году, вторая — в 1981-м.
В 2014 году власти Украины отменили празднования Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Ранее Национальный совет напомнил телеканалам о запрете трансляции фильмов и передач, которые могут создать "положительный образ работников государства-агрессора". Помимо этого, в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.
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Интер (телеканал)День защитника ОтечестваСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодцы. Героический поступок!!! Надо их за это наградить. Всем выдать паспорта РФ!!!
23 февраля, 16:14
Пророк Отечества
1962320011
Сильный ход. У этого канала есть яйца. Молодцы.
23 февраля, 16:05
Александр В
21542005
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