Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

В 11:00 22 февраля телеканал показал фильм "В зоне особого внимания", в 12:50 — его вторую часть "Ответный ход". 23 февраля фильмы повторили (в 05:40 и 08:30 соответственно).
"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", — говорится в анонсе к картинам.
"В зоне особого внимания" и "Ответный ход" — дилогия про учения советских десантников. Первая часть вышла на экраны в 1978 году, вторая — в 1981-м.
В 2014 году власти Украины отменили празднования Дня защитника Отечества 23 февраля и перенесли его на 14 октября. Ранее Национальный совет напомнил телеканалам о запрете трансляции фильмов и передач, которые могут создать "положительный образ работников государства-агрессора". Помимо этого, в стране запрещена демонстрация коммунистической символики.