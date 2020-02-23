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Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
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РИА Новости

Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России

15:25 23.02.2020 (обновлено: 15:58 23.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Метеорологи заявили, что теплая зима не гарантирует приход холодного лета.
Ранее климатолог из Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что грядущим летом не стоит ожидать жары, поскольку природа попытается "выровнять" перепад температуры после теплой зимы.
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Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что пока рано давать прогнозы на столь отдаленный период.
"Я не знаю, на какую статистику опирается ученый. Сложно сказать даже то, каким будет апрель", — приводит слова Поздняковой РБК.
При этом она отметила, что за время метеонаблюдений уже отмечались теплые зимы, однако они не всегда сопровождались холодным летом.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус также назвал прогнозы холодного лета "несостоятельными народными приметами".
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"В метеорологии такой зависимости нет. Теплая зима еще ни о чем не говорит, она никоим образом не намекает на то, что у нас будет холодное лето", — заявил он РБК.
По словам Леуса, как минимум два месяца лета температура будет держаться выше климатической нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" также призвал не торопиться с прогнозами о холодном лете. По его словам, данные о летней погоде будут готовы только к концу марта.
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Михаил ЛеусТатьяна ПоздняковаРоман ВильфандПогодаРоссияОбщество
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