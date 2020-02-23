В Венето из-за коронавируса хотят отменить Венецианский карнавал

РИМ, 23 фев – РИА Новости. Два первых случая заражения Два первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Венеции , власти Венето готовы отменить дальнейшее проведение Венецианского карнавала, заявил журналистам президент области Лука Дзайя.

По его словам, число случаев заражения в области достигло 25. В субботу вечером их насчитывалось 17.

"К сожалению, двое пожилых людей в возрасте 80 лет находятся в отделении интенсивной терапии, так что у нас первые случаи в Венеции", - сказал Дзайя.

По его словам, о принятых мерах и процедурах будет объявлено в течение часа.

"Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения (Роберто) Сперанце", - заявил президент Венето.

"Меры будут даже суровее", - ответил он на вопрос о возможной приостановке карнавала.

Венецианский карнавал начался 8 февраля с водного парада на одном из каналов города. Праздник по традиции заканчивается в Жирный вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля.

По последним оценкам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Двое человек умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных - в Ломбардии.