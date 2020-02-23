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В Венето из-за коронавируса хотят отменить Венецианский карнавал
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РИА Новости

В Венето из-за коронавируса хотят отменить Венецианский карнавал

14:42 23.02.2020 (обновлено: 19:12 23.02.2020)
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© REUTERS / Manuel SilvestriУчастники карнавала в Венеции в защитных масках
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
© REUTERS / Manuel Silvestri
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
РИМ, 23 фев – РИА Новости. Два первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Венеции, власти Венето готовы отменить дальнейшее проведение Венецианского карнавала, заявил журналистам президент области Лука Дзайя.
По его словам, число случаев заражения в области достигло 25. В субботу вечером их насчитывалось 17.
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"К сожалению, двое пожилых людей в возрасте 80 лет находятся в отделении интенсивной терапии, так что у нас первые случаи в Венеции", - сказал Дзайя.
По его словам, о принятых мерах и процедурах будет объявлено в течение часа.
"Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения (Роберто) Сперанце", - заявил президент Венето.
"Меры будут даже суровее", - ответил он на вопрос о возможной приостановке карнавала.
Венецианский карнавал начался 8 февраля с водного парада на одном из каналов города. Праздник по традиции заканчивается в Жирный вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля.
По последним оценкам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Двое человек умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных - в Ломбардии.
В субботу вечером Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны. Фактически он обеспечивает изоляцию очагов распространения вируса, эпицентрами которого стали город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Под карантин помещены еще девять коммун вокруг Кодоньо, где проживают около 50 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИталияВенецияВ мире
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