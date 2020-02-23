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2020-02-23T06:35+0300
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Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса
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РИА Новости

Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса

02:12 23.02.2020 (обновлено: 06:35 23.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСанитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
© REUTERS / China Daily
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
РИМ, 23 фев — РИА Новости. Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

"Мы приняли законодательный декрет с мерами по сдерживанию и управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуации", — заявил премьер-министр Джузеппе Конте по завершении пятичасового мероприятия.

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", — отметил премьер.
Отвечая на вопрос журналиста о санкциях, которые ждут неподчинившихся запрету, Конте вспомнил об уголовной статье "неподчинение распоряжениям властей".
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"Но я бы не стал использовать ее в качестве перспективы наказания. Это меры предосторожности, направленные в том числе на защиту местного населения", — сказал премьер, подчеркнув, что власти полагаются на доверие граждан, которые "согласятся потерпеть неудобства в течение пары недель".

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы", — заявил Конте.

Кроме того, по словам премьера, министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора объявил о готовности отменить все спортивные состязания в областях Венето и Ломбардия в воскресенье.
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Как заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 79, из них двое умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных – 54 человека — в Ломбардии. По словам Боррелли, госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.
Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. Первым заболевшим в Ломбардии стал 38-летний мужчина, который, как считалось ранее, заразился от своего друга, вернувшегося из Китая. Однако, как подчеркнули в итальянском минздраве, так называемый "пациент номер 0" никогда не имел вируса и, согласно анализам, не имеет в организме соответствующих антител.

Новая коронавирусная инфекция

В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала ему название Covid-19.
Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеЛомбардияИталияВ мире
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