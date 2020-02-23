Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T15:34+0300
https://ria.ru/20200223/1565118590.html
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156155/91/1561559156_0:219:3067:1944_1036x0_80_0_0_f0b2bb1b6199f0a0d5943f54fefa673e.jpg
РИА Новости

Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

14:34 23.02.2020 (обновлено: 15:34 23.02.2020)
20196
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 фев — РИА Новости. Анкара пока не выполнила договоренности по Сирии, которые были достигнуты в Сочи больше года назад, заявил Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии. Однако террористы все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники, добавил Песков.
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
22 февраля, 08:00
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018-го Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Боевик в Сирии запскает ракету в сторону правительственных войск в Идлибе
12 февраля, 08:00
Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел
Сирийская армия в конце этого января начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М-5, Дамаск — Алеппо.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.
В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
21 февраля, 19:31Война в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Нарастание напряженности

На этой неделе протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддержку террористов. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро ранены.
Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. В Кремле назвали это худшим сценарием.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
216901091415
Обсудить 38
Война в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровБашар АсадДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Ну, сколько нашим правителям можно говорить, что Турция это не союзник, это враг России на протяжении нескольких веков.
23 февраля, 15:25
Андрей Елисеев
298264262261261268
С днем отваги, чести и славы!
23 февраля, 16:14
23 Февраля
33600002
Рекомендуем
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
В России оценили слова Трампа об отношениях Москвы и Киева
Видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
Синоптики оценили прогноз о холодном лете в России
Боец оппозиции с флагом Ливии
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган заявил о гибели турецких военных в Ливии
Российская военная полиция в освобожденном сирийском городе Маарет-Нууман
Путин рассказал об уничтожении группировок террористов в Сирии
Истребитель ВВС Израиля
Израиль заявил, что нанес удар по целям "Исламского джихада" в Сирии
Иосиф Пригожин
Пригожин призвал Россию перенять опыт Украины на Евровидении
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Военные учения НАТО в Эстонии
Второй фронт. Разведка Эстонии увидела еще одну угрозу помимо России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца Ross в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Лента новостейМолния