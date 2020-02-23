Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 фев — РИА Новости. Анкара пока не выполнила договоренности по Анкара пока не выполнила договоренности по Сирии , которые были достигнуты в Сочи больше года назад, заявил Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии. Однако террористы все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники, добавил Песков.

Соглашения по Идлибу

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018-го Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия в конце этого января начала наступление в Идлибе и Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов, в результате которых погибли десятки мирных граждан. За месяц войскам Асада удалось освободить более 600 квадратных километров, крупный город Маарет-Нууман и трассу М-5, Дамаск — Алеппо.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным.

В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

Нарастание напряженности

На этой неделе протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии

Российские Су-24 нанесли по ним удар, что позволило сирийцам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал Анкару прекратить поддержку террористов. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро ранены.

Ранее Эрдоган заявлял, что Турция не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. В Кремле назвали это худшим сценарием.