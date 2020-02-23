Президент Ирана сравнил американские санкции с коронавирусом

ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани сравнил санкции США против Тегерана с коронавирусом.
"Санкции США – как коронавирус, страха от них больше, чем показывает реальность", - сказал Роухани в воскресенье, принимая у себя главу МИД Австрии Александера Шалленберга.
22 февраля, 19:30Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
В Иране на данный момент 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.
В то же время глава министерства здравоохранения Ирана Саид Намаки, говоря о том, как вирус мог попасть в страну, сообщил, что один из уже скончавшихся от коронавируса жителей Кума ездил в Китай в момент вспышки заболевания там.
В Иране в связи с распространением коронавируса сообщили о закрытии учебных заведений в ряде провинций страны, также были отменены культурные мероприятия, а некоторые спортивные соревнования пройдут без зрителей.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса