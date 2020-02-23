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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-23T14:34+0300
https://ria.ru/20200223/1565117359.html
Песков рассказал о контактах российских и турецких военных по Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565081809_0:0:2472:1390_1036x0_80_0_0_319cbffffc787b4fc005de76dd72a35a.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о контактах российских и турецких военных по Сирии

13:35 23.02.2020 (обновлено: 14:34 23.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 фев — РИА Новости. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
По его словам, из-за обострения ситуации в Сирии прошедшая неделя "выдалась чрезвычайно беспокойной".
"Естественно, наступательные действия террористов не могли оставаться без ответа. Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали, что приводило к чрезвычайной напряжённости. Слава богу, и наши военные, российские и турецкие, находятся в постоянном контакте, и, как мы видим, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы", - сказал Песков.
Ранее российский центр по примирению враждующих сторон сообщил, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. По террористам нанесли удары российские Су-24 и уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов. Турция прекратила артиллерийские удары после того, как их засекла Россия.
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Песков также отметил, что президент России уделили большое внимание этому вопросу. "Напряжение ситуации сохраняется. Вы знаете, что президент на этой неделе уделил очень большое время ситуации в Сирии. И, скажем так, вот этой кризисной ситуации вокруг Идлиба, в частности", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
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Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Война в СирииДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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