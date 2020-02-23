Песков рассказал о контактах российских и турецких военных по Сирии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 фев — РИА Новости. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии , при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, из-за обострения ситуации в Сирии прошедшая неделя "выдалась чрезвычайно беспокойной".

"Естественно, наступательные действия террористов не могли оставаться без ответа. Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали, что приводило к чрезвычайной напряжённости. Слава богу, и наши военные, российские и турецкие, находятся в постоянном контакте, и, как мы видим, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы", - сказал Песков.

Ранее российский центр по примирению враждующих сторон сообщил, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. По террористам нанесли удары российские Су-24 и уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов. Турция прекратила артиллерийские удары после того, как их засекла Россия.

Песков также отметил, что президент России уделили большое внимание этому вопросу. "Напряжение ситуации сохраняется. Вы знаете, что президент на этой неделе уделил очень большое время ситуации в Сирии. И, скажем так, вот этой кризисной ситуации вокруг Идлиба, в частности", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.