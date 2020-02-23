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Юрист прокомментировал решение Гаагского суда по претензиям Украины
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РИА Новости

Юрист прокомментировал решение Гаагского суда по претензиям Украины

13:30 23.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинАдвокат, правозащитник Александр Молохов
Адвокат, правозащитник Александр Молохов
© РИА Новости / Александр Натрускин
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Претензии Украины на прилегающие к Крыму морские зоны в Черном и Азовском морях, а также на Керченский пролив безосновательны, Гаагский суд фактически это подтвердил, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
В пятницу арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева к Москве, отклонив российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.
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"Промежуточное решение Гаагского трибунала вызывает осторожный оптимизм. Действительно, суд однозначно дал понять, что он не будет путать божий дар с яичницей и рассматривать вопрос о принадлежности Крымского полуострова России либо Украине. Для России этот вопрос давно решен", - сказал РИА Новости Молохов.
При этом, по его словам, арбитраж в Гааге намерен по существу разобраться в инциденте, произошедшем в ноябре 2018 года в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских военных корабля.
"В этой связи особую актуальность приобретает инициатива бельгийской неправительственной ассоциации "Таврида" о проведении в этом году Международного общественного трибунала, который вполне будет способен разоблачить провокацию киевских властей, устроенную полтора года назад", - подчеркнул Молохов.
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Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин на пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
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Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
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