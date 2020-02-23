Юрист прокомментировал решение Гаагского суда по претензиям Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Претензии Претензии Украины на прилегающие к Крыму морские зоны в Черном и Азовском морях, а также на Керченский пролив безосновательны, Гаагский суд фактически это подтвердил, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

В пятницу арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева к Москве, отклонив российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу. При этом трибунал не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.

"Промежуточное решение Гаагского трибунала вызывает осторожный оптимизм. Действительно, суд однозначно дал понять, что он не будет путать божий дар с яичницей и рассматривать вопрос о принадлежности Крымского полуострова России либо Украине. Для России этот вопрос давно решен", - сказал РИА Новости Молохов.

При этом, по его словам, арбитраж в Гааге намерен по существу разобраться в инциденте, произошедшем в ноябре 2018 года в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских военных корабля.

"В этой связи особую актуальность приобретает инициатива бельгийской неправительственной ассоциации "Таврида" о проведении в этом году Международного общественного трибунала, который вполне будет способен разоблачить провокацию киевских властей, устроенную полтора года назад", - подчеркнул Молохов.

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Киев требует от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.