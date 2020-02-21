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Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
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РИА Новости

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

23:20 21.02.2020 (обновлено: 23:33 21.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАзовское побережье в Крыму
Азовское побережье в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.
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"Трибунал <…> постановил, что он рассмотрит существенные аспекты претензий Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", — говорится в сообщении МИД.
При этом арбитражный суд не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.
"Трибунал заключил, что он не уполномочен рассматривать вопросы о суверенитете над полуостровом", — рассказали украинские дипломаты.
После сегодняшнего решения Киев будет заниматься подготовкой к рассмотрению дела по существу.

Претензии Украины

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В сентябре 2016 года Киев инициировал арбитражное производство и обвинил Россию в "нарушении" Конвенции ООН по морскому праву. Украина потребовала подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Москву выплатить ей компенсацию. В меморандуме, подготовленном в феврале 2018 года, украинские дипломаты заявили, что Россия якобы нарушила права страны на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.
Российская сторона считает, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, так как он касается претензии Украины в отношении суверенитета над Крымом и поэтому не является спором относительно толкования или применения конвенции. Москва также отмечала, что Конвенция по морскому праву не регулирует внутренние воды, а потому Керченский пролив не подпадает под ее действие. Кроме того, положения об урегулировании споров, содержащиеся в договорах о госгранице и о сотрудничестве в использовании Азовского моря, исключают юрисдикцию трибунала в отношении претензий Киева.
Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, при принятии решения о строительстве моста в Крым Россия просчитала и приняла во внимание все нормы и аспекты международного права и какие-либо дискуссии уже завершены.
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МИД УкраиныГаагаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Новый вид заработка - подавать иски к России,работать больше не надо,суд все одобрит!
21 февраля, 23:44
САС. А.
49623452
Это ничего по факту не изменит... Если у суда нет полномочий выносить те или иные решения... Чьё то признание ничего не значит
21 февраля, 23:50
Сила В Правде
37016442
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