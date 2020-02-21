Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, МИД Украины. Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили

В ведомстве отметили, что суд отклонил российскую позицию, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.

"Трибунал <…> постановил, что он рассмотрит существенные аспекты претензий Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", — говорится в сообщении МИД.

При этом арбитражный суд не будет рассматривать претензии Украины , касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи Крыма.

"Трибунал заключил, что он не уполномочен рассматривать вопросы о суверенитете над полуостровом", — рассказали украинские дипломаты.

После сегодняшнего решения Киев будет заниматься подготовкой к рассмотрению дела по существу.

Претензии Украины

В сентябре 2016 года Киев инициировал арбитражное производство и обвинил Россию в "нарушении" Конвенции ООН по морскому праву. Украина потребовала подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Москву выплатить ей компенсацию. В меморандуме, подготовленном в феврале 2018 года, украинские дипломаты заявили, что Россия якобы нарушила права страны на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

Российская сторона считает, что арбитраж не имеет полномочий рассматривать иск, так как он касается претензии Украины в отношении суверенитета над Крымом и поэтому не является спором относительно толкования или применения конвенции. Москва также отмечала, что Конвенция по морскому праву не регулирует внутренние воды, а потому Керченский пролив не подпадает под ее действие. Кроме того, положения об урегулировании споров, содержащиеся в договорах о госгранице и о сотрудничестве в использовании Азовского моря, исключают юрисдикцию трибунала в отношении претензий Киева.