Вучич ожидает давления на Белград из-за покупки ЗРПК "Панцирь-С1"

БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы " Зенитные ракетно-пушечные комплексы " Панцирь-С1 ", полученные из России, усилят Сербию и ее военный нейтралитет, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград, заявил глава государства Александр Вучич

По данным президента, доставлены два из шести комплексов по контракту.

"Сербия единственная в регионе имеет ЗРПК "Панцирь-С1", оборонительное оружие, но и оружие, которое делает Сербию сильнее, укрепляет ее военный нейтралитет. Нет сомнений в том, что "Панцири" станут причиной увеличения давления на Сербию", - приводит слова Вучича телеканал Pink.

По словам сербского лидера, именно этот ЗРПК ему рекомендовал президент РФ Владимир Путин "как хорошо показавший себя в конфликте в Сирии".

"Мы нашли деньги, чтобы не поставить под угрозу размер внешнего долга, экономический рост и факт того, что Сербия – лучшая в регионе по росту экономики", - заявил сербский президент в эфире телеканала.

Вучич уточнил, что ЗРПК "Панцирь-С1" особенно эффективен против беспилотников, ракет, низко летящих самолетов и вертолетов.