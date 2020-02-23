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Вучич ожидает давления на Белград из-за покупки ЗРПК "Панцирь-С1"
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РИА Новости

Вучич ожидает давления на Белград из-за покупки ЗРПК "Панцирь-С1"

13:06 23.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 фев – РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", полученные из России, усилят Сербию и ее военный нейтралитет, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград, заявил глава государства Александр Вучич.
Министр обороны Сербии Александр Вулин накануне сообщил, что ЗРПК "Панцирь-С1" прибыли по контракту из России на военный аэродром Батайница под Белградом.
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По данным президента, доставлены два из шести комплексов по контракту.

"Сербия единственная в регионе имеет ЗРПК "Панцирь-С1", оборонительное оружие, но и оружие, которое делает Сербию сильнее, укрепляет ее военный нейтралитет. Нет сомнений в том, что "Панцири" станут причиной увеличения давления на Сербию", - приводит слова Вучича телеканал Pink.

По словам сербского лидера, именно этот ЗРПК ему рекомендовал президент РФ Владимир Путин "как хорошо показавший себя в конфликте в Сирии".
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"Мы нашли деньги, чтобы не поставить под угрозу размер внешнего долга, экономический рост и факт того, что Сербия – лучшая в регионе по росту экономики", - заявил сербский президент в эфире телеканала.
Вучич уточнил, что ЗРПК "Панцирь-С1" особенно эффективен против беспилотников, ракет, низко летящих самолетов и вертолетов.
Накануне он направил руководству России поздравление с Днем защитника отечества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Москве. 2 октября 2018
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Межгосударственные отношения России и Сербии
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Александр ВучичПанцирь-С1СербияРоссияБелград (город)В мире
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