Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-22T18:44+0300
https://ria.ru/20200222/1565102841.html
Сербия получила первую партию российских комплексов "Панцирь-С1"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156005/57/1560055736_0:261:3052:1978_1036x0_80_0_0_bb90410a64a708cee124963237333182.jpg
РИА Новости

Сербия получила первую партию российских комплексов "Панцирь-С1"

18:25 22.02.2020 (обновлено: 18:44 22.02.2020)
6924
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Белград получил первые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", сообщил глава Минобороны Сербии Александр Вулин.
По его словам, системы уже доставлены на военный аэродром в Батайнице.
Министр подчеркнул, что "Панцирь-С1" является единственным подобным оборонным вооружением в регионе, что позволит повысить безопасность страны.
Сербия — крупнейший российский импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее Белград уже приобретал семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
19 ноября 2019, 15:35
"Защита на колесах". Что может самоходный комплекс "Панцирь-С1". Видео
36813449
Обсудить 11
Александр ВулинПанцирь-С1СербияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Брат за брата!
22 февраля, 19:05
Юрий Шарапов
2500001
Молодцы наше правительство в этом деле .
22 февраля, 19:09
Ilqiz A
1700002
Рекомендуем
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Солдат морской пехоты США на палубе военного корабля USS Vicksburg в черноморском порту Констанца в Румынии
В Москве оценили учения США по отражению российского ядерного удара
Слитки золота
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Пустые полки
"Почти все стоит". Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Российско-украинская граница
Россиянин пытался провезти на Украину шесть тысяч долларов
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Сирия пригрозила сбивать самолеты, нарушающие границу страны
Президент РФ Владимир Путин во время занятий дзюдо
Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина
Техника коммунальных служб во время уборки снега в Москве
Синоптик предупредил о возвращении зимы в Москву
Сигареты
В Белоруссии женщина обнаружила ртуть в сигаретах
Видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Украинские полицейские во время беспорядков в Новых Санжарах
Пушков высмеял заявление СНБО о подстрекателях в Новых Санжарах
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев
Эксперт оценил обвинения США в адрес России по коронавирусу
Штурмовики Су-25СМ3 во время летно-специальной подготовки экипажей штурмовиков авиационного полка Южного военного округа в Приморско-Ахтарске
Старина "Грач": почему Россия нескоро спишет советские штурмовики
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner после приземления на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. 22 декабря 2019
Boeing рассказала о покупке в России детали для корабля Starliner
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса
02:12В Италии приняли меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны
02:07Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
01:59Советник Трампа прокомментировал данные о "российском вмешательстве"
01:48В Италии число зараженных коронавирусом возросло до 79 человек
01:43Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
01:26В МИД рассказали об использовании рядом стран темы сирийских беженцев
01:12Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
01:07В Италии число зараженных коронавирусом достигло 66 человек
00:56Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
00:56Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
00:52Антиохийская церковь не поедет в Иорданию на всеправославное совещание
00:39ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
00:28Захарова оценила подозрения США в адрес России по коронавирусу
00:21Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2020"
00:13Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
00:10В МИД рассказали о координации между США и Россией в Сирии
23:30В Южной Осетии ветераны получат выплаты к 75-летию Победы
23:09В Мексике пропала пятнадцатилетняя россиянка
23:06Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Лента новостейМолния