Сербия получила первую партию российских комплексов "Панцирь-С1"

БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Белград получил первые российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", сообщил глава Минобороны Сербии Александр Вулин.
По его словам, системы уже доставлены на военный аэродром в Батайнице.
Министр подчеркнул, что "Панцирь-С1" является единственным подобным оборонным вооружением в регионе, что позволит повысить безопасность страны.
Сербия — крупнейший российский импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее Белград уже приобретал семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.
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