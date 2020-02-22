Сербия получила первую партию российских комплексов "Панцирь-С1"

По его словам, системы уже доставлены на военный аэродром в Батайнице.

Сербия — крупнейший российский импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее Белград уже приобретал семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получил в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.