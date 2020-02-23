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Вильфанд рассказал, есть ли связь между погодой зимой и летом
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РИА Новости

Вильфанд рассказал, есть ли связь между погодой зимой и летом

13:00 23.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнег
Снег
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Снег. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" рассказал, что увидеть значимые статистические связи между температурой в разных сезонах в одном регионе пока нельзя.
Однако, как рассказал синоптик, можно проследить так называемые дальние связи. Он привел в пример климат Северной Америки и Китая. Если, по его словам, в одном месте тепло, то в другом — холодно.
Вильфанд подчеркнул, что эти связи пока не изучены до конца. Прогноз на лето, как уточнил синоптик, будет готов в конце марта.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев рассказал, что после теплой зимы россиянам не стоит надеяться на жаркое лето. По его словам, погода постарается "выровнять" температурный фон. Эта закономерность, как пояснил Киселев, подтверждается многолетними данными.
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Главная геофизическая обсерватория им. ВоейковаПогодаРоман ВильфандГидрометцентрРоссийская газетаКитайРоссияСеверная АмерикаЗима (время года)Общество
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