Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь аномально теплой зимы, заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
По словам специалиста, природа постарается "выровнять" температурный фон.
"Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена", — пояснил Киселев порталу URA.RU.
По словам климатолога, эта закономерность подтверждена многолетними данными.
Кроме того, эксперт считает, что из-за практически бесснежной зимы в ряде регионов, почва недополучит влаги, что навредит сельскому хозяйству. А при резком понижении температур растения могут погибнуть, предупредил специалист.
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