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2020-02-22T21:08+0300
https://ria.ru/20200222/1565106455.html
Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы
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РИА Новости

Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы

21:08 22.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПешеходы на Якиманской набережной в Москве
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Пешеходы на Якиманской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь аномально теплой зимы, заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
По словам специалиста, природа постарается "выровнять" температурный фон.
"Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена", — пояснил Киселев порталу URA.RU.
По словам климатолога, эта закономерность подтверждена многолетними данными.
Кроме того, эксперт считает, что из-за практически бесснежной зимы в ряде регионов, почва недополучит влаги, что навредит сельскому хозяйству. А при резком понижении температур растения могут погибнуть, предупредил специалист.
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Главная геофизическая обсерватория им. ВоейковаПогодаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вот нужно было в климатологи идти... Интересно - хоть один предсказал что такая зима в Москве будет? Хотя бы близко? Совершенно бесполезные люди. Как бесполезны такие вот СМИ, выдающие матерьяльчики про предсказания климатологов. Про анунаков в следующий раз расскажите, ага.
22 февраля, 21:21
Stan Popovsky
4310004
Одни предскажут одно, другие - другое, третьи - третье... Кто-нибудь да и угадает))))))))
22 февраля, 21:22
Игорь 123
18301400
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