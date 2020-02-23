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В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с цементовозом
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РИА Новости

В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с цементовозом

12:52 23.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Утром на трассе "Нарва" около поселка Черемыкино столкнулись автомобиль Peugeot, рейсовый автобус "ПАЗ" и цементовоз, в результате ДТП два человека были доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"Женщина, управляя автомобилем Peugeot, не пропустила двигавшийся по главной дороге автобус "ПАЗ". От удара маршрутку вынесло на встречную полосу, где по касательной она столкнулась с цементовозом", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля и водитель автобуса. Они были госпитализированы в больницу города Ломоносов в состоянии средней степени тяжести.
В ГИБДД добавили, что по факту столкновения проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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