Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T12:49+0300
https://ria.ru/20200223/1565116055.html
В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/30/1563823092_0:275:3072:2002_1036x0_80_0_0_5d12b67067b11b7efd23a52ab29be790.jpg
РИА Новости

В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса

12:49 23.02.2020
6291
© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 23 фев - РИА Новости. Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей.
Согласно закону, при таком количестве подписей администрация обязана предоставить ответ по проблемному вопросу.
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
22 февраля, 11:24
В Китае уточнили период, когда можно заразиться коронавирусом
"Учитывая значимый негативный эффект, оказываемый на конституционный порядок противозаконной деятельностью Синчхончжи, ее роспуск принесет большую выгоду для защиты конституции", - заявил автор петиции, комментируя то, что в главном законе страны указана свобода вероисповедания. Число подписей под петицией продолжает расти.
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 602, скончались пять пациентов, выписаны 18 человек, анализы 6 039 человека еще в работе. По данным министерства здравоохранения, из всех случаев заражения в стране около 55% (309 случаев) связаны с прихожанами секты Синчхончжи.
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Вчера, 11:16
Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса
Еще 18 февраля в стране был заражен лишь 31 человек. Но 61-летняя прихожанка Синчхончжи, которая стала 31-м подтвержденным зараженным, отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила Церковь Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, распространив вирус среди примерно тысячи прихожан. Не исключается, что женщина и сама подхватила вирус от кого-то из других верующих, так как путь ее заражения остается неизвестным.
После этого число больных коронавирусом в регионе стало возрастать в геометрической прогрессии вследствие цепной реакции. Местные власти поместили в домашний карантин уже 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент всего с сектой связаны 329 зарегистрированных случаев заражения.
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
22 февраля, 19:30
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.
Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.
Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.
Пассажир общается с полицейским в терминале F аэропорта Шереметьево
21 февраля, 08:00РИА Наука
Ученые рассказали, как защититься от коронавируса
Еще 114 из числа зараженных коронавирусом в Южной Корее обнаружены в больнице округа Тэнам в Чхондо, недалеко от Тэгу. Учреждение полностью помещено в карантин для предотвращения распространения вируса.
Как предполагало агентство Рёнхап, вспышка вируса в Чхондо также может быть связана с культом Синчхончжи. Именно там, в больнице округа Тэнам, с 31 января по 2 февраля прошли похороны старшего брата лидера секты Синчхончжи Ли Ман Хи, на которое пришло большое количество его последователей.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1194101
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеЮжная КореяВ мире
Рекомендуем
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 763 человек
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея объявила наивысший уровень угрозы из-за коронавируса
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 600 человек
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Ученые проследили источник распространения коронавируса в Китае
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое
Микробиологическая лаборатория
В Минздраве рассказали о самочувствии россиян с коронавирусом
Актриса Настасья Самбурская
Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
Сенатор Алексей Пушков
Пушков оценил обращение украинских "вирусологов в спортивных костюмах"
Лагерь в Израиле для пассажиров с подозрением на коронавирус
Сеул сожалеет из-за запрета на въезд в Израиль для своих граждан
Вид столицы Болгарии Софии
В Болгарии впервые за 17 лет запретили факельное шествие неонацистов
Женщина в защитной маске покидает больницу Кодоньо в северной Италии
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек
Владимир Зеленский
Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:09Силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
Лента новостейМолния