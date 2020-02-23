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В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 600 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 600 человек

11:17 23.02.2020 (обновлено: 11:39 23.02.2020)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Инсандонг в Сеуле
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 46 новых случаев заражения коронавирусом в стране, общее число зараженных выросло до 602, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее президент страны Мун Чжэ Ин объявил наивысший, "красный", уровень эпидемиологической угрозы.
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По данным KCDC, 24 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, остальные - из разных районов по всей стране. Скончались пять пациентов, выписаны 18 пациентов, анализы 8 057 человек еще в работе.
Как сообщается, заражение 20 человек из общего числа новых пациентов связано с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу - заболевшая 61-летняя южнокореянка посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент всего с сектой связаны 329 случаев заражения коронавирусом.
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Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку прихожане на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.
Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, были ли контакты людей из церкви Синчхончжи в Тэгу с прихожанами зарубежных филиалов, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ, в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.
Религиозное течение Синчхончжи, название которого переводится буквально как "Новые небо и земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Членов культа насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяВ мире
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