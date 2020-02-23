В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 600 человек

СЕУЛ, 23 фев – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 46 новых случаев заражения коронавирусом в стране, общее число зараженных выросло до 602, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее президент страны Мун Чжэ Ин объявил наивысший, "красный", уровень эпидемиологической угрозы.

По данным KCDC, 24 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, остальные - из разных районов по всей стране. Скончались пять пациентов, выписаны 18 пациентов, анализы 8 057 человек еще в работе.

Как сообщается, заражение 20 человек из общего числа новых пациентов связано с церковью религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу - заболевшая 61-летняя южнокореянка посетила приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи, невольно распространив вирус среди прихожан. Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 1 276 из них проявляются симптомы вируса, еще с 604 людьми не удается связаться. На данный момент всего с сектой связаны 329 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало агентство Рёнхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить распространение коронавируса, поскольку прихожане на службах сидят на коленях близко друг к другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи.

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что карантинные службы расследуют, были ли контакты людей из церкви Синчхончжи в Тэгу с прихожанами зарубежных филиалов, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям местных СМИ, в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане.