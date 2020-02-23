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В Турции более 20 человек пострадали при землетрясении
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РИА Новости

В Турции более 20 человек пострадали при землетрясении

12:34 23.02.2020
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© AP Photo / Ismail CoskunПоследствия землетрясения на востоке Турции
Последствия землетрясения на востоке Турции
© AP Photo / Ismail Coskun
Последствия землетрясения на востоке Турции
АНКАРА, 23 фев - РИА Новости. Более 20 человек в восточной турецкой провинции Ван получили ранения при землетрясении с эпицентром на территории Ирана, восемь из них находятся в критическом состоянии, заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о семи погибших и пяти раненых при землетрясении, а также о находящихся под завалами людях.

"После землетрясения госпитализирован 21 человек, состояние восьми из них оценивается как критическое", - цитирует Коджу телеканал NTV.

Президент Турции Тайип Эрдоган получил по телефону от Сойлу информацию о землетрясении и ходе спасательных работ, сообщила администрации турецкого лидера.
Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров. В Иране пострадали 25 человек.
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Ван (провинция)ТурцияЗемлетрясениеВ мире
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