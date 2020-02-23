На востоке Турции семь человек погибли при землетрясении

"В результате землетрясения в Иране семь человек в провинции Ван, в том числе трое детей, погибли. Пять человек ранены. Под завалами еще находятся люди", — цитирует Сойлу телеканал A Haber .

Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки зафиксировали в 05:52 по времени UTC (08;52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине пять километров.