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На востоке Турции семь человек погибли при землетрясении
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РИА Новости

На востоке Турции семь человек погибли при землетрясении

11:09 23.02.2020 (обновлено: 11:27 23.02.2020)
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© AP Photo / Ismail CoskunПоследствия землетрясения на востоке Турции
Последствия землетрясения на востоке Турции
© AP Photo / Ismail Coskun
АНКАРА, 23 фев — РИА Новости. Несколько человек в восточной турецкой провинции Ван стали жертвами землетрясения с эпицентром на территории Ирана, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"В результате землетрясения в Иране семь человек в провинции Ван, в том числе трое детей, погибли. Пять человек ранены. Под завалами еще находятся люди", — цитирует Сойлу телеканал A Haber.

Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки зафиксировали в 05:52 по времени UTC (08;52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине пять километров.
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