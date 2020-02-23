В Минздраве рассказали о самочувствии россиян с коронавирусом

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россияне, находившиеся на круизном лайнере у берегов Россияне, находившиеся на круизном лайнере у берегов Японии и вернувшиеся на родину, чувствуют себя хорошо, у заразившихся коронавирусом заболевание протекает в легкой форме, их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает, сообщается на сайте Минздрава России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян эвакуировали с Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19. Восемь из них бортом МЧС вернулись на родину, остальные отказались. Всех вернувшихся и вывозивших их специалистов поместили в 14-дневный карантин в Казани, все они чувствуют себя хорошо.

"Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Все эвакуированные, а также те, кто осуществлял эвакуацию, в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения, уточняется в сообщении.

В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса, подчеркнули в Минздраве.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.