Матвиенко поздравила российских военных с Днем защитника Отечества

"Это всенародно любимый праздник, когда мы чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению отчизне, неустанно стоит на страже родной земли и готов преданно защищать национальные интересы. Доблесть и мужество российского воинства — пример несгибаемой воли, верности долгу и патриотизма, которые золотыми буквами вписаны в летопись отечественной истории", - говорится в сообщении.

Матвиенко подчеркнула, что соотечественников всегда отличала ответственность за свою семью и родину, способность даже в тяжелейших испытаниях не терять самообладания и веры в собственные силы, подставить надежное плечо тем, кто нуждается в помощи.

"В год 75-летия Великой победы мы особенно горды тем, что военнослужащие ВС РФ, представители силовых структур и все, кто своим каждодневным трудом вносит вклад в обеспечение безопасности государства и его граждан, являются достойными наследниками поколения победителей, бережно хранят и приумножают славные боевые традиции отцов и дедов", - отметила она.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в поздравлении по случаю Дня защитника Отечества подчеркнула, что это традиционно один из главных мужских праздников для многих поколений россиян. "Сохраняя неразрывную связь времен и поколений, память о ратных подвигах наших предков, этот праздник по праву является символом доблести, чести и верности долгу и Отечеству. Мы искренне гордимся мужеством и благородством тех, кто посвятил себя служению Родине, защите ее свободы и безопасности", - пишет Москалькова в своём Instagram-аккаунте.