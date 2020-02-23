Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T10:38+0300
https://ria.ru/20200223/1565113714.html
В Петербурге два человека пострадали при столкновении BMW с автобусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:0:3206:1803_1036x0_80_0_0_eb1a3b4ce0f557170d3db559f341f370.jpg
РИА Новости

В Петербурге два человека пострадали при столкновении BMW с автобусом

10:38 23.02.2020
734
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе (Петродворцовый район Санкт-Петербурга), пострадали двое пассажиров иномарки, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в субботу около 23.50 в Петродворцовом районе.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на стоящее транспортное средство – автобус. В результате двое пассажиров автомобиля BMW (мужчины 1981 и 1988 годов рождения) находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля BMW не пострадал", - сообщает ведомство.
По факту ДТП проводится проверка.
010120
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи
В Татарстане шестеро детей и взрослый отравились хлором в бассейне
Река Нева, Санкт-Петербург
В Петербурге миновала угроза наводнения
Скорая помощь
В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с цементовозом
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Силовики при обстреле Горловки попали в несколько домов, заявили в ДНР
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Новой Москве машина врезалась в дерево, один человек погиб
Видео последнего запуска ракеты сторонника теории плоской Земли Майка Хьюза
Веривший в теорию плоской Земли инженер погиб при запуске ракеты в США
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
Сотрудник дорожно-патрульной службы
В Алтайском крае шесть человек пострадали в массовом ДТП
МиГ-29
В Индии МиГ-29К потерпел крушение
Берлинский кинофестиваль
Режиссер Филипп Гаррель представил драму "Соль слез" на Берлинале
Стоп-кадр видео спасения собаки, провалившейся под лед
Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку
Врач станции скорой медицинской помощи
Во Владимирской области один человек погиб и восемь пострадали в ДТП
Полиция в Мексике
Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко поздравила российских военных с Днем защитника Отечества
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
04:40Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
Лента новостейМолния