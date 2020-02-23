В Петербурге два человека пострадали при столкновении BMW с автобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе (Петродворцовый район Санкт-Петербурга), пострадали двое пассажиров иномарки, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в субботу около 23.50 в Петродворцовом районе.
"Водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на стоящее транспортное средство – автобус. В результате двое пассажиров автомобиля BMW (мужчины 1981 и 1988 годов рождения) находятся в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля BMW не пострадал", - сообщает ведомство.
По факту ДТП проводится проверка.