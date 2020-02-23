В Петербурге миновала угроза наводнения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, которые были закрыты в субботу в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте реки Невы, открыты, сообщает дирекция КЗС.
"После ночного шторма комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия. Затворы начали движение на открытие в 07:16 23 февраля. С начала года предотвращено третье наводнение", - говорится в сообщении.
Кронштадтский корабельный фарватер по состоянию на 07:52 мск свободен для прохода судов.
Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, ночью и утром 23 февраля в Петербурге ожидалось усиление ветра с порывами в прибрежных районах до 25-28 метров в секунду, высота волны в восточной части Финского залива - 2,5-3,5 метра, угроза подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.
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