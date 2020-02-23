Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T15:00+0300
https://ria.ru/20200223/1565111582.html
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
https://cdn22.img.ria.ru/images/155486/56/1554865645_0:0:3117:1753_1036x0_80_0_0_ca75431b55193dc4602784b889208761.jpg
РИА Новости

Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию

09:02 23.02.2020 (обновлено: 15:00 23.02.2020)
3816
© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие на Красной площади
Военнослужащие на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие на Красной площади . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Боевая готовность российских Вооруженных сил растет год от года, армия получает новейшие образцы вооружений и военной техники, часть из которых не имеет мировых аналогов, а количество проводимых учений вселяет уверенность в надежной защите мирного населения страны от вероятной агрессии. С каким оружием и уровнем боевой подготовки армия России встречает свой профессиональный праздник – День защитника Отечества – в материале РИА Новости.

Учения – свет

Одним из основных способов подготовиться к возможной войне является отработка оборонительных и наступательных действий "в поле", что называется, в условиях, максимально приближенных к боевым. Недаром этому уделяется в современной российской армии так много внимания. Руководство министерства обороны понимает важность постоянного оттачивания мастерства своих подчиненных, поэтому внезапные проверки боеготовности проводятся постоянно.
Салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
Вчера, 02:51
День защитника Отечества
Наряду с внезапными проверками проводятся всевозможные плановые учения, которые отличаются между собой масштабностью и количеством задействованных иностранных подразделений. Так, например, последние несколько лет стало доброй традицией проводить стратегические маневры, в которых принимают участие десятки тысяч военнослужащих, тысячи единиц вооружений и военной техники, корабли и авиация. Названия у этих мероприятий всегда зависят от места проведения, например, "Центр", "Запад". В итоговых докладах министра обороны Сергея Шойгу по результатам каждого из таких маневров всегда присутствуют слова "успешно", "взаимодействие", "выучка", "боеготовность" и "выполнено", что говорит о правильном подходе к обучению военнослужащих. Естественно, подобные мероприятия всегда сопровождаются критикой со стороны наших западных партнеров: Россия якобы проявляет агрессию, проводя учения вблизи границ с НАТО. Но об этих маневрах всегда заранее известно всему мировому сообществу, а проводятся они в строгом соответствии с международными договорами и конвенциями.
Cтенд корпорации Тактическое ракетное вооружение на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
14 февраля, 09:06Новое оружие России
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

Вооружение. авиация

Ежедневная боевая подготовка, а тем более проведение масштабных учений невозможны без вооружений и военной техники. Авиация в современном мире все чаще выходит на первый план, ведь это один из самых быстрых и эффективных способов ведения войны.
Для доставки различных видов "посылок" в Воздушно-космических силах уже имеются стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, которые в настоящее время проходят глубокую модернизацию и вскоре станут еще современнее. Из фронтовых бомбардировщиков выделяется Су-34, который после модернизации получит новые средства поражения и бортовую электронику. Нишу истребителей традиционно занимают тяжелые машины на базе Су-27 (Су-30, Су-35С), а в легком классе нет равных МиГ-29 и его многочисленным модификациям. На этом модельный ряд не заканчивается, ведь в перспективе ВКС вооружатся истребителем нового поколения Су-57 и самым последним представителем семейства бойцов в легком весе МиГ-35. Контракты на эти машины уже подписаны и в стадии исполнения.
Кадры первого полета модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М
6 февраля, 14:52Новое оружие России
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Помимо боевой, важную роль на поле боя играет транспортная авиация. Сейчас самым известным ее представителем можно считать самолет типа Ил-76 и его вариации, а также знаменитые машины разработки советского КБ Антонова. Срок службы многих антоновских самолетов к 2030 году подойдет к концу, но российская промышленность готовит им смену. Так, известный всему миру транспортник Ан-26 сменит детище КБ Ильюшина Ил-112В, который сейчас "сбрасывает вес" перед госиспытаниями, а потомком Ан-12 станет один из проектов, выбранный в результате конкурса на создание среднего транспортника. Им станет либо ильюшинский Ил-276, либо туполевский Ту-330.
Еще одной частью современных Воздушно-космических сил, которая в ближайшем будущем станет неотъемлемой, является беспилотная авиация. Но о ней пока известно немного. На сегодняшний день можно сказать, что несколько машин, как, например, "Охотник", "Альтиус" и "Форпост", проходят испытания и скором времени будут защищать нашу Родину в одном строю с пилотируемыми самолетами. Доля современных вооружений в самом воюющем виде Вооруженных сил составляет 73%.
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
10 февраля, 17:14Новое оружие России
Разработчик рассказал о возможностях С-500

Сухопутная составляющая

Тренд в развитии вооружений и военной техники для Сухопутных войск задают сразу несколько предприятий оборонной промышленности. Повышенное внимание иностранной прессы и общественности привлекает название "Армата". Эта боевая платформа, на базе которой созданы танк, БМП и ремонтная машина. Не успев появиться в войсках, она наделала много шума в медиа, а ее характеристики сравнивают с лучшими зарубежными аналогами. Но главная ошибка экспертов танкостроения и журналистов, сравнивающих ее с "Абрамсами", "Леопардами" и "Меркавами", в том, что аналогов у танка на этой платформе нет. Этот танк построен на совершенно новых технологиях, а его боевые возможности с большой долей вероятности поменяют тактику ведения боевых действий.
Помимо "Арматы", на вооружение российской армии в ближайшее время поступит техника на платформе "Курганец-25" и "Бумеранг". Сравнивать эти образцы тоже пока не с чем, потому что, как и в "Армате", там нашли воплощение самые смелые и новейшие решения российских конструкторов.
Беспилотный летательный аппарат Форпост-Р совершил первый полет
5 февраля, 14:19Новое оружие России
Минобороны получит десять новых беспилотников "Форпост-Р"
Несмотря на создание перспективных образцов вооружений, Минобороны не забывает и о модернизации существующей техники. Так, например, новую версию получил основной боевой танк Т-90. В рамках работы под шифром "Прорыв-3", которая является одной из крупнейших за все время модернизаций базовой машины, Т-90 получит повышенные ходовые характеристики и расширенные боевые возможности. Кроме того, обновляются танки Т-80 и Т-72. Их новые версии получают более мощный двигатель, новую систему управления огнем и другие преимущества.
Говоря о технике Сухопутных войск, нельзя не отметить "богов войны" - артиллерию. Здесь прогресс тоже не стоит на месте. Одни из самых мощных пушек в мире, созданных еще в СССР, проходят модернизацию в лучших традициях российской "оборонки", но наряду с этим создаются и новые образцы, которые позволят завоевать господство на поле боя. Речь в первую очередь об артиллерийских комплексах "Коалиция-СВ", огнеметных системах "Тосочка" и метателях реактивных снарядов "Торнадо". Эти виды вооружения в ближайшем будущем составят основу ракетных войск и артиллерии и будут еще долгое время зачищать пространство перед наступлением сухопутных подразделений. Сейчас, к слову, доля современного оружия в Сухопутных войсках составляет 45%.
Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки Коалиция-СВ
5 февраля, 09:38Новое оружие России
Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
Что касается вооружения самих солдат, то здесь на первый план выходит "Ратник". В состав этой боевой экипировки входят различные системы жизнеобеспечения, а также новейшее стрелковое оружие, например, автоматы АК-12. Разработчик заявляет, что комплекс "Ратник" дает возможность военному автономно функционировать не менее трех суток.

Противовоздушная оборона

Россия последние годы занимает лидирующие позиции по экспорту вооружений во многом благодаря своим системам противовоздушной обороны. Вооруженные силы России поставляют на вооружение полковые комплекты С-400, а также проводят модернизацию уже стоящих на вооружении систем С-300.
Об эффективности системы С-400 "Триумф" говорит и то, что Турция, Китай, Индия заключили многомиллиардные контракты на ее поставку.
Ростех запустит производство спортивного пистолета на базе «Удава»
17 января, 13:48Новое оружие России
Опубликованы кадры испытаний новейшего пистолета "Аспид"
Помимо систем большой дальности, войска противовоздушной обороны имеют в боевом составе комплексы средней и малой дальности, такие как "Бук", "Тор", "Панцирь", "Тунгуска", "Шилка" и так далее. Все они подтверждают свои выдающиеся технические характеристики не только в ходе учений, но и в ходе реальных боевых действий. Так, например, некоторые из вышеперечисленных комплексов стоят на защите российских военных объектов в Сирии.

Стратегические ядерные силы

Стратегические баллистические ракеты "Сатана", "Сармат", "Ярс", "Булава", модельный ряд которых уже пополнился гиперзвуковым комплексом "Авангард", являются гарантом суверенитета России и ее безопасности. По заявлению военных, сегодня доля современных вооружений в РВСН составляет 79%, а в скором времени этот показатель вырастет, ведь обновление стратегических ядерных сил – первоочередная задача, поставленная руководством страны.
Военнослужащие ВДВ
4 января, 06:04Новое оружие России
Перевооружение ВДВ на новую систему связи стартует в 2021 году
Говоря о состоянии оружия возмездия, стоит сказать и о системе, без которой есть шанс не успеть принять решение об ответе на агрессию. Это система предупреждения о ракетном нападении. В настоящее время над нашей страной "натянут" замкнутый радиолокационный купол, который способен засечь пуск баллистической, гиперзвуковой или других типов ракет со всех опасных направлений. Система работает в разных диапазонах, поэтому попытки найти в ней "дыру" окажутся тщетными.

Военно-морской флот

Состояние и перспективы Военно-морского флота России уже неоднократно оценивались руководством министерства обороны и страны в целом. На сегодня доля современных кораблей, подлодок и судов обеспечения на флоте составляет 53%, этот показатель постоянно растет. К примеру, в этом году на судостроительном заводе "Залив" в Керчи заложат сразу два корабля-дока, являющихся аналогами французских вертолетоносцев типа "Мистраль". Кроме того, в день Победы на "Севмаше" заложат две атомные подлодки проекта 885 "Ясень-М".
Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал
28 декабря 2019, 13:23Новое оружие России
Скорость российских гиперзвуковых ракет увеличат до десяти махов
Что касается пополнения флота, то в 2020 году ВМФ передадут первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", всего планируется принять на вооружение семь таких подлодок. В надводном кораблестроении тоже все неплохо. Малые ракетные корабли, корветы, фрегаты, патрульные корабли. Большинство из них может нести грозное оружие, зарекомендовавшее себя в Сирии, - крылатые ракеты "Калибр". Их способность "залетать в форточку" уже успели оценить за рубежом.
О разработке подводного беспилотника "Посейдон" президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Это оружие будущего, которое у России уже есть.
Шоу силачей и полевая кухня: в России прошел День защитника Отечества
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
1 из 14

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

Митинг КПРФ в честь 102-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота возле бюста Александра Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске
2 из 14

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

Военнослужащие у полевой кухни во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
3 из 14

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

Мальчик выступает на праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
4 из 14

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

Возложение цветов к мемориалу на центральной площади Владивостока во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества
5 из 14

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

Кинолог с собакой во время демонстрационных выступлений на праздничных мероприятиях в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
6 из 14

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град на выставке военной техники во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
7 из 14

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

Световая инсталляция в честь Дня защитника Отечества на Новом Арбате в Москве
8 из 14

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

Митинг КПРФ в честь 102-й годовщины создания Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота возле бюста Александра Покрышкина на Красном проспекте в Новосибирске
9 из 14

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град на выставке военной техники во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
10 из 14

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

Выступление морских пехотинцев во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
11 из 14

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

Российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
12 из 14

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника отечества во Владивостоке
13 из 14

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

Праздничные мероприятия в честь Дня защитника отечества на центральной площади Владивостока
14 из 14

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 14

День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля. По одной из версий, 22 февраля 1918 года был опубликован декрет "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля прошли массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах, на которых трудящихся призывали встать на защиту Отечества от германских войск.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые россияне отметили годовщину создания Красной армии 23 февраля 1919 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 14

В 1922 году в этот день в Москве на Красной площади впервые прошел военный парад, устроенный председателем Реввоенсовета Львом Троцким.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

С 1922 года праздник, отмечаемый 23 февраля, назывался Днем Красной армии.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 14

С 1946 года, после окончания Великой Отечественной войны, в СССР 23 февраля стали отмечать День Советской армии, а с 1949 года — День Советской армии и Военно-морского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 14

В 1995 году день 23 февраля стал официально именоваться как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 14

В 2006 году из официального названия праздника были исключены слова "День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля — День защитника Отечества — нерабочим праздничным днем.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 14

В День защитника Отечества в России чествуют мужчин и женщин, которые служили или служат сейчас в рядах Вооруженных сил страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

В России 23 февраля является также неформальным народным праздником всех мужчин.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Этот день празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 14

На фото: российский силач Иван Савкин сдвигает с места военную технику во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Участники мероприятий в честь Дня защитника Отечества участвуют в исторических реконструкциях времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
14 из 14

В разных городах России проходят показательные выступления военнослужащих и демонстрации военной техники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4220105
Обсудить 0
КитайСу-57Ту-22Ту-95МСВоздушно-космические силы РоссииАрматаДень защитника ОтечестваРакетные войска стратегического назначенияМиГ-29МиГ-35ЗРК С-300Су-27Ту-160НАТОСевмашВладимир ПутинСергей ШойгуСирияРоссияВМФ РФБезопасность
Рекомендуем
Путин рассказал о создании в России оружия будущего
Путин рассказал о создании в России "оружия будущего"
Боец оппозиции с флагом Ливии
В Триполи предложили США разместить базу для сдерживания России
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
В ВКС могут появиться авиаподразделения нового типа, заявили в Госдуме
Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Катарский объект по производству сжиженного природного газа компании Qatar Petroleum
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Развертывание и подготовка к применению боевого лазерного комплекса Пересвет
Эксперт рассказал о превосходстве российского "оружия будущего"
Дым в порту Триполи. 18 февраля 2020
СМИ: 16 турецких военных и 100 наемников из Сирии погибли в Триполи
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. В предместьях Вашавы. Красноармейцы с противотанковым ружьем готовятся к отражению танковой атаки
"Воюют до последнего бойца": высказывания врага о русском солдате
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Дмитрий Песков
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Боевики, поддерживаемые Турцией, ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
"Кто привел Сирию к крови". В чем спор России и Турции
Колонна турецкой военной техники на северо-западе Сирии. 22 февраля 2020
Эрдоган пригрозил "решительными действиями" в Сирии
Женщина у здания Европейского парламента в Брюсселе
"Диверсия" России: ЕС штормит из-за дыры в бюджете
Военные учения НАТО в Эстонии
Второй фронт. Разведка Эстонии увидела еще одну угрозу помимо России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:53В Азербайджане сообщили об отсутствии зараженных коронавирусом
07:50В 24 регионах Китая за сутки не выявили новых случаев коронавируса
07:44Консул рассказал о состоянии найденной в Мексике 15-летней россиянки
07:30В Мексике нашли пропавшую пятнадцатилетнюю россиянку
07:20Власти Гаити отменили карнавал после столкновений армии и полиции
07:11В Греции не будут помещать в карантин посетивших Италию школьников
07:08СМИ: южнокорейские компании отменят рейсы в Тэгу из-за коронавируса
06:57Новая Зеландия продлевает запрет на въезд из Китая из-за коронавируса
06:45В бельгийском магазине нашли уникальный альбом с фотографиями звезд
06:42На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
06:36В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
06:23В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек
06:12В Таиланде оппозиция обвинила членов кабмина в хищениях в Малайзии
05:50Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса
05:36Ученый пояснил особенности климатических прогнозов
05:31В США назвали цель захода эсминца в Черное море
05:19Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе
05:08В Алеппо российские военные привезли в школу одежду и канцтовары
04:54В Совфеде рассказали, кому могут понизить пенсию
04:40Помпео обсудил с и.о. премьера Ирака защиту дипломатов и объектов США
Лента новостейМолния