Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Боевая готовность Боевая готовность российских Вооруженных сил растет год от года, армия получает новейшие образцы вооружений и военной техники, часть из которых не имеет мировых аналогов, а количество проводимых учений вселяет уверенность в надежной защите мирного населения страны от вероятной агрессии. С каким оружием и уровнем боевой подготовки армия России встречает свой профессиональный праздник – День защитника Отечества – в материале РИА Новости.

Учения – свет

Одним из основных способов подготовиться к возможной войне является отработка оборонительных и наступательных действий "в поле", что называется, в условиях, максимально приближенных к боевым. Недаром этому уделяется в современной российской армии так много внимания. Руководство министерства обороны понимает важность постоянного оттачивания мастерства своих подчиненных, поэтому внезапные проверки боеготовности проводятся постоянно.

Наряду с внезапными проверками проводятся всевозможные плановые учения, которые отличаются между собой масштабностью и количеством задействованных иностранных подразделений. Так, например, последние несколько лет стало доброй традицией проводить стратегические маневры, в которых принимают участие десятки тысяч военнослужащих, тысячи единиц вооружений и военной техники, корабли и авиация. Названия у этих мероприятий всегда зависят от места проведения, например, "Центр", "Запад". В итоговых докладах министра обороны Сергея Шойгу по результатам каждого из таких маневров всегда присутствуют слова "успешно", "взаимодействие", "выучка", "боеготовность" и "выполнено", что говорит о правильном подходе к обучению военнослужащих. Естественно, подобные мероприятия всегда сопровождаются критикой со стороны наших западных партнеров: Россия якобы проявляет агрессию, проводя учения вблизи границ с НАТО . Но об этих маневрах всегда заранее известно всему мировому сообществу, а проводятся они в строгом соответствии с международными договорами и конвенциями.

Вооружение. авиация

Ежедневная боевая подготовка, а тем более проведение масштабных учений невозможны без вооружений и военной техники. Авиация в современном мире все чаще выходит на первый план, ведь это один из самых быстрых и эффективных способов ведения войны.

Для доставки различных видов "посылок" в Воздушно-космических силах уже имеются стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС , Ту-22М3, которые в настоящее время проходят глубокую модернизацию и вскоре станут еще современнее. Из фронтовых бомбардировщиков выделяется Су-34, который после модернизации получит новые средства поражения и бортовую электронику. Нишу истребителей традиционно занимают тяжелые машины на базе Су-27 (Су-30, Су-35С), а в легком классе нет равных МиГ-29 и его многочисленным модификациям. На этом модельный ряд не заканчивается, ведь в перспективе ВКС вооружатся истребителем нового поколения Су-57 и самым последним представителем семейства бойцов в легком весе МиГ-35. Контракты на эти машины уже подписаны и в стадии исполнения.

Помимо боевой, важную роль на поле боя играет транспортная авиация. Сейчас самым известным ее представителем можно считать самолет типа Ил-76 и его вариации, а также знаменитые машины разработки советского КБ Антонова. Срок службы многих антоновских самолетов к 2030 году подойдет к концу, но российская промышленность готовит им смену. Так, известный всему миру транспортник Ан-26 сменит детище КБ Ильюшина Ил-112В, который сейчас "сбрасывает вес" перед госиспытаниями, а потомком Ан-12 станет один из проектов, выбранный в результате конкурса на создание среднего транспортника. Им станет либо ильюшинский Ил-276, либо туполевский Ту-330.

Еще одной частью современных Воздушно-космических сил, которая в ближайшем будущем станет неотъемлемой, является беспилотная авиация. Но о ней пока известно немного. На сегодняшний день можно сказать, что несколько машин, как, например, "Охотник", "Альтиус" и "Форпост", проходят испытания и скором времени будут защищать нашу Родину в одном строю с пилотируемыми самолетами. Доля современных вооружений в самом воюющем виде Вооруженных сил составляет 73%.

Сухопутная составляющая

Тренд в развитии вооружений и военной техники для Сухопутных войск задают сразу несколько предприятий оборонной промышленности. Повышенное внимание иностранной прессы и общественности привлекает название "Армата". Эта боевая платформа, на базе которой созданы танк, БМП и ремонтная машина. Не успев появиться в войсках, она наделала много шума в медиа, а ее характеристики сравнивают с лучшими зарубежными аналогами. Но главная ошибка экспертов танкостроения и журналистов, сравнивающих ее с "Абрамсами", "Леопардами" и "Меркавами", в том, что аналогов у танка на этой платформе нет. Этот танк построен на совершенно новых технологиях, а его боевые возможности с большой долей вероятности поменяют тактику ведения боевых действий.

Помимо "Арматы", на вооружение российской армии в ближайшее время поступит техника на платформе "Курганец-25" и "Бумеранг". Сравнивать эти образцы тоже пока не с чем, потому что, как и в "Армате", там нашли воплощение самые смелые и новейшие решения российских конструкторов.

Несмотря на создание перспективных образцов вооружений, Минобороны не забывает и о модернизации существующей техники. Так, например, новую версию получил основной боевой танк Т-90. В рамках работы под шифром "Прорыв-3", которая является одной из крупнейших за все время модернизаций базовой машины, Т-90 получит повышенные ходовые характеристики и расширенные боевые возможности. Кроме того, обновляются танки Т-80 и Т-72. Их новые версии получают более мощный двигатель, новую систему управления огнем и другие преимущества.

Говоря о технике Сухопутных войск, нельзя не отметить "богов войны" - артиллерию. Здесь прогресс тоже не стоит на месте. Одни из самых мощных пушек в мире, созданных еще в СССР, проходят модернизацию в лучших традициях российской "оборонки", но наряду с этим создаются и новые образцы, которые позволят завоевать господство на поле боя. Речь в первую очередь об артиллерийских комплексах "Коалиция-СВ", огнеметных системах "Тосочка" и метателях реактивных снарядов "Торнадо". Эти виды вооружения в ближайшем будущем составят основу ракетных войск и артиллерии и будут еще долгое время зачищать пространство перед наступлением сухопутных подразделений. Сейчас, к слову, доля современного оружия в Сухопутных войсках составляет 45%.

Что касается вооружения самих солдат, то здесь на первый план выходит "Ратник". В состав этой боевой экипировки входят различные системы жизнеобеспечения, а также новейшее стрелковое оружие, например, автоматы АК-12. Разработчик заявляет, что комплекс "Ратник" дает возможность военному автономно функционировать не менее трех суток.

Противовоздушная оборона

Россия последние годы занимает лидирующие позиции по экспорту вооружений во многом благодаря своим системам противовоздушной обороны. Вооруженные силы России поставляют на вооружение полковые комплекты С-400, а также проводят модернизацию уже стоящих на вооружении систем С-300.

Об эффективности системы С-400 "Триумф" говорит и то, что Турция, Китай, Индия заключили многомиллиардные контракты на ее поставку.

Помимо систем большой дальности, войска противовоздушной обороны имеют в боевом составе комплексы средней и малой дальности, такие как "Бук", "Тор", "Панцирь", "Тунгуска", "Шилка" и так далее. Все они подтверждают свои выдающиеся технические характеристики не только в ходе учений, но и в ходе реальных боевых действий. Так, например, некоторые из вышеперечисленных комплексов стоят на защите российских военных объектов в Сирии.

Стратегические ядерные силы

Стратегические баллистические ракеты "Сатана", "Сармат", "Ярс", "Булава", модельный ряд которых уже пополнился гиперзвуковым комплексом "Авангард", являются гарантом суверенитета России и ее безопасности. По заявлению военных, сегодня доля современных вооружений в РВСН составляет 79%, а в скором времени этот показатель вырастет, ведь обновление стратегических ядерных сил – первоочередная задача, поставленная руководством страны.

Говоря о состоянии оружия возмездия, стоит сказать и о системе, без которой есть шанс не успеть принять решение об ответе на агрессию. Это система предупреждения о ракетном нападении. В настоящее время над нашей страной "натянут" замкнутый радиолокационный купол, который способен засечь пуск баллистической, гиперзвуковой или других типов ракет со всех опасных направлений. Система работает в разных диапазонах, поэтому попытки найти в ней "дыру" окажутся тщетными.

Военно-морской флот

Состояние и перспективы Военно-морского флота России уже неоднократно оценивались руководством министерства обороны и страны в целом. На сегодня доля современных кораблей, подлодок и судов обеспечения на флоте составляет 53%, этот показатель постоянно растет. К примеру, в этом году на судостроительном заводе "Залив" в Керчи заложат сразу два корабля-дока, являющихся аналогами французских вертолетоносцев типа "Мистраль". Кроме того, в день Победы на "Севмаше" заложат две атомные подлодки проекта 885 "Ясень-М".

Что касается пополнения флота, то в 2020 году ВМФ передадут первый серийный атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", всего планируется принять на вооружение семь таких подлодок. В надводном кораблестроении тоже все неплохо. Малые ракетные корабли, корветы, фрегаты, патрульные корабли. Большинство из них может нести грозное оружие, зарекомендовавшее себя в Сирии, - крылатые ракеты "Калибр". Их способность "залетать в форточку" уже успели оценить за рубежом.