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Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
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РИА Новости

Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля

07:36 23.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вывеска о "быстрых займах" на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Средняя сумма микрозайма, оформленного россиянами на подарки к 23 февраля, составит 10-11 тысяч рублей, больше всего таких ссуд возьмут в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Татарстане, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Средняя сумма займа к 23 февраля будет на уровне 10-11 тысяч рублей. Наибольшая доля займов именно на эту цель приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Татарстан", - выяснили эксперты.
Доля таких займов находится на минимальном уровне в 2% последние три года. Хотя в текущем году в количественном выражении все же есть небольшой рост - на 10%. При этом более 70% клиентов не будут тратить всю взятую сумму на подарки, а ограничатся лишь 30-50% от оформленной ссуды, говорится в исследовании.
По данным компании, супругу или молодому человеку планируют сделать подарок 80% опрошенных россиянок, сыну - 8%, отцу - 5%, внуку - 5%, любовнику - 2%.
"Среди подарков лидируют строительные материалы, техника, спортивные товары, алкоголь, парфюмерия. Часть клиентов делают свой выбор в пользу впечатлений, покупая билеты на спортивные мероприятия, туристические путёвки", - рассказали эксперты.
Предновогодняя торговля
19 декабря 2019, 03:35Новый год—2020
Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки
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МоскваКраснодарМосковская область (Подмосковье)Республика Татарстан (Татарстан)ЕкатеринбургСанкт-ПетербургОбщество
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07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
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