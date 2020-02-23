Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля

"Средняя сумма займа к 23 февраля будет на уровне 10-11 тысяч рублей. Наибольшая доля займов именно на эту цель приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Татарстан", - выяснили эксперты.

Доля таких займов находится на минимальном уровне в 2% последние три года. Хотя в текущем году в количественном выражении все же есть небольшой рост - на 10%. При этом более 70% клиентов не будут тратить всю взятую сумму на подарки, а ограничатся лишь 30-50% от оформленной ссуды, говорится в исследовании.