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https://ria.ru/20200223/1565110538.html
Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
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РИА Новости

Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии

06:35 23.02.2020 (обновлено: 07:03 23.02.2020)
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© Марсель Бадыкшин / Пресс-служба президента ТатарстанаГлава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов посещают больницу в Казани, где разместили эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов посещают больницу в Казани, где разместили эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян
© Марсель Бадыкшин / Пресс-служба президента Татарстана
Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов посещают больницу в Казани, где разместили эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян
КАЗАНЬ, 23 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, где разместили эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян, и обменялись информацией о состоянии граждан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян эвакуировали с Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19. Восемь из них бортом МЧС вернулись на родину, остальные отказались. Всех вернувшихся и вывозивших их специалистов поместили в двухнедельный карантин, все они чувствуют себя хорошо.

"Восемь человек доставлены в Казань. Среди них четверо жителей нашей республики и один ребёнок. Все они доставлены в отдельные боксы инфекционной больницы, где будут находиться в течение 14 дней", — сказала Галимова.

Она добавила, что в больницу приехали Попова и Минниханов, которые обменялись информацией о состоянии граждан.
"Сегодня мы располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, у нас обученный персонал", — сказал журналистам президент Татарстана. Попова добавила, что Татарстан и Казань демонстрируют очень высокую оперативную готовность к этой ситуации, и поблагодарила руководство республики и медиков.
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Новая коронавирусная инфекция

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)ЯпонияРоссияКазаньОбщество
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