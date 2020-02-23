Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии

КАЗАНЬ, 23 фев — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов побывали в больнице, где разместили эвакуированных с лайнера Diamond Princess из Японии россиян, и обменялись информацией о состоянии граждан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь руководителя Татарстана Лилия Галимова.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян эвакуировали с Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19. Восемь из них бортом МЧС вернулись на родину, остальные отказались. Всех вернувшихся и вывозивших их специалистов поместили в двухнедельный карантин, все они чувствуют себя хорошо.
"Восемь человек доставлены в Казань. Среди них четверо жителей нашей республики и один ребёнок. Все они доставлены в отдельные боксы инфекционной больницы, где будут находиться в течение 14 дней", — сказала Галимова.
Она добавила, что в больницу приехали Попова и Минниханов, которые обменялись информацией о состоянии граждан.
"Сегодня мы располагаем инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, у нас обученный персонал", — сказал журналистам президент Татарстана. Попова добавила, что Татарстан и Казань демонстрируют очень высокую оперативную готовность к этой ситуации, и поблагодарила руководство республики и медиков.
Новая коронавирусная инфекция
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек, умерли 2442, выздоровели свыше 22 тысяч пациентов.
Для борьбы с распространением вируса правительство России ранее закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан КНР, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян.
Авиаперелеты в КНР приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с Китаем.