Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Певица Пелагея в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказала о расставании с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным.
По словам Пелагеи, она хотела бы не привлекать внимание к этой "проблеме".
"Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю. Я решила, что любая сложная история – это удачный момент для трансформации", – подчеркнула артистка.
Певица отметила, что нашлось огромное количество людей, которые поддержали ее. Она поблагодарила всех за поддержку.
"Я в очередной раз убедилась, какие удивительные, замечательные, сердобольные и участливые люди живут в нашей стране. Я очень рада быть частью этого прекрасного общества", – призналась Пелагея.
Исполнительница добавила, что решила "пойти на бокс, чтобы учиться защищаться". Она заключила, что "сейчас у нее все хорошо".
Пелагея – российская певица, основательница и солистка группы "Пелагея". Она исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.
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