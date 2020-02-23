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2020-02-23T06:26+0300
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Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
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РИА Новости

Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным

06:26 23.02.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевица Пелагея
Певица Пелагея
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Певица Пелагея в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале рассказала о расставании с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным.
Артистка объявила о разводе со спортсменом в конце декабря. Ранее нападающий столичного ЦСКА Телегин заявил, что в разрыве отношений "нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий". Он добавил, что "двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе".
По словам Пелагеи, она хотела бы не привлекать внимание к этой "проблеме".

"Это такой процесс, когда хочется спрятаться в комнатке с закрытыми шторками, но я тоже так не делаю. Я решила, что любая сложная история – это удачный момент для трансформации", – подчеркнула артистка.

Певица отметила, что нашлось огромное количество людей, которые поддержали ее. Она поблагодарила всех за поддержку.

"Я в очередной раз убедилась, какие удивительные, замечательные, сердобольные и участливые люди живут в нашей стране. Я очень рада быть частью этого прекрасного общества", – призналась Пелагея.

Исполнительница добавила, что решила "пойти на бокс, чтобы учиться защищаться". Она заключила, что "сейчас у нее все хорошо".
Пелагея – российская певица, основательница и солистка группы "Пелагея". Она исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.
Певица Пелагея
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