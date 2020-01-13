Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Певица Певица Пелагея , в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным , рассказала о расставании. Ее слова передает "Муз-ТВ"

Артистка назвала разрыв с Телегиным "нерадостной историей", отметив, что все юридические вопросы будут решены без скандальных разбирательств, если в бракоразводный процесс не вмешаются "третьи лица". Певица подчеркнула, что они будут стараться сохранить хорошие отношения ради дочери.

Ранее нападающий столичного ЦСКА Телегин, говоря о причинах развода с Пелагеей, заявил, что в разрыве отношений "нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий". Телегин добавил, что "двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе".

Свадьба Пелагеи и Телегина состоялась летом 2016 года. Через полгода у пары родилась дочь Таисия.

Пелагея – российская певица, основательница и солистка группы "Пелагея". Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.

В 2010 году вышла замуж за режиссера Comedy Woman Дмитрия Ефимовича и сменила фамилию. В 2012 году развелась с ним и вернула девичью фамилию.