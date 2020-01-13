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Культура
2020-01-13T01:02+0300
https://ria.ru/20200113/1563348007.html
Пелагея прокомментировала развод с Телегиным
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РИА Новости

Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

01:02 13.01.2020
71067
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИван Телегин и Пелагея
Иван Телегин и Пелагея
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Иван Телегин и Пелагея. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании. Ее слова передает "Муз-ТВ".
Артистка назвала разрыв с Телегиным "нерадостной историей", отметив, что все юридические вопросы будут решены без скандальных разбирательств, если в бракоразводный процесс не вмешаются "третьи лица". Певица подчеркнула, что они будут стараться сохранить хорошие отношения ради дочери.
Ранее нападающий столичного ЦСКА Телегин, говоря о причинах развода с Пелагеей, заявил, что в разрыве отношений "нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий". Телегин добавил, что "двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе".
Свадьба Пелагеи и Телегина состоялась летом 2016 года. Через полгода у пары родилась дочь Таисия.
Пелагея и Иван Телегин
26 декабря 2019, 20:39
"Может, не стоит?". В Сети эмоционально отозвались на развод Пелагеи
Пелагея – российская певица, основательница и солистка группы "Пелагея". Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.
В 2010 году вышла замуж за режиссера Comedy Woman Дмитрия Ефимовича и сменила фамилию. В 2012 году развелась с ним и вернула девичью фамилию.
В 2016 году хоккеист Иван Телегин сделал предложение Пелагее. После окончания чемпионата мира 2016 года они зарегистрировали брак, не привлекая внимания. После свадьбы Пелагея отказалась от участия в качестве тренера-наставницы в пятом сезоне шоу "Голос" и нового сезона шоу "Голос. Дети".
20281999757
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КультураШоу-бизнесИван ТелегинПелагеяРоссия
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