Вывезенные из Уханя бразильцы досрочно выходят из карантина

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев - РИА Новости. Бразильские граждане, вывезенные из китайского Уханя, выйдут из карантина раньше запланированного срока, уже в воскресенье, сообщило министерство обороны страны.
"Пятьдесят восемь бразильцев, которые находятся в карантине на военно-воздушной базе в Анаполисе, покинут его в это воскресенье, 23 февраля", - сообщает ведомство.
В карантин граждан поместили 9 февраля. Предполагалось, что они пробудут там 18 дней. Однако несколько проведенных тестов подтвердили отсутствие у них коронавируса.
В Бразилии сейчас изучаются шесть возможных случаев заболевания коронавирусом, ни одного подтверждённого нет.