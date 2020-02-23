Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-23T04:48+0300
https://ria.ru/20200223/1565110045.html
Вывезенные из Уханя бразильцы досрочно выходят из карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564108479_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4dd70bccd4d7cae098e1a5f2ad5badf7.jpg
РИА Новости

Вывезенные из Уханя бразильцы досрочно выходят из карантина

04:48 23.02.2020
391
© REUTERS / China DailyСотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 фев - РИА Новости. Бразильские граждане, вывезенные из китайского Уханя, выйдут из карантина раньше запланированного срока, уже в воскресенье, сообщило министерство обороны страны.
"Пятьдесят восемь бразильцев, которые находятся в карантине на военно-воздушной базе в Анаполисе, покинут его в это воскресенье, 23 февраля", - сообщает ведомство.
В карантин граждан поместили 9 февраля. Предполагалось, что они пробудут там 18 дней. Однако несколько проведенных тестов подтвердили отсутствие у них коронавируса.
В Бразилии сейчас изучаются шесть возможных случаев заболевания коронавирусом, ни одного подтверждённого нет.
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
04:21
В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайБразилияУханьВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
В Грузии проходят карантин более 30 прибывших из Китая
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД
Колокольцев поздравил личный состав с Днем защитника Отечества
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
Государственная Третьяковская галерея
День рождения Малевича отметят в Новой Третьяковке музыкой из арматур
Вирусологи в спортивных костюмах ответили Зеленскому
"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
Интронизация нового императора Японии Нарухито
Биография императора Японии Нарухито
Салют на Поклонной горе в Москве в честь Дня защитника Отечества
День защитника Отечества
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Во Владивостоке пять человек пострадали при ДТП
Портрет Героя России
Портрет Героя России
Стоп-кадр видео, поднимающегося по лестнице слона
В интернете набирает популярность видео с умным слоном
Строительство в Восточном Иерусалиме
ЕС призвал Израиль отказаться от строительства поселений в Палестине
Самолет Boeing 767-300 в аэропорту на острове Тенерифе
Три канарских аэропорта приостановили работу из-за песчаных бурь
Президент США Дональд Трамп
WP: Трамп возмутился, что больных американцев вернули без его согласия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:37Полигон для мусора с Байкала требует модернизации, сообщил Кобзев
07:36Названы города, где возьмут больше всего микрозаймов к 23 февраля
06:56Третьяковка отметит день рождения Малевича звуковым перформансом
06:35Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии
06:26Пелагея рассказала о жизни после развода с Телегиным
06:17В 21 регионе Китая за сутки не выявили ни одного случая коронавируса
06:15Самбурская рассказала, почему хочет уехать из России
05:39"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому
05:38Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери
05:26Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
05:15Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
05:03В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек
05:02Эстонка сбежала в Россию от подозреваемого в педофилии мужа
04:33Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
04:28В Дании умер создатель знаменитой LEGO-фигурки человека
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек
04:12Концерт в Кремле и киномарафон представят телеканалы 23 февраля
04:07Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации
04:03Трамп отметил лидерство Сандерса на первичных выборах в Неваде
03:53Подданные Катара получили возможность въезжать в Россию без виз
Лента новостейМолния