Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве

По словам синоптика, погода в марте будет на два-четыре градуса выше положенной нормы. В первой декаде месяца наблюдается значительное обманчивое тепло.
"Норма для Москвы – минус пять-шесть градусов ночью, днем – плюс полтора градуса. В нынешнем марте к средним температурам надо прибавить два-четыре градуса", – отметил Тишковец.
Специалист подчеркнул, что снежный покров "уже ничто не сможет реанимировать". По его мнению, в первые недели марта "выживут несколько сантиметров пороши".
"Астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта, Дню метеоролога", – прогнозирует эксперт.
Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что в ближайшие два дня из-за активного циклона погода в столичном регионе испортится. В воскресенье температура опустится ниже нуля, возможна гололедица. Днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, а атмосферное давление упадет.
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Он отметил, что в понедельник температура в столице понизится. Так, ночью следует ждать до двух градусов мороза и гололедицу. Днем столбик термометра достигнет четырех градусов тепла. Окончательно погода улучшится во вторник.
Леус добавил, что в среду и четверг столицу оккупируют циклоны, придут осадки, а температура поднимется до пяти выше нуля.
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