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2020-02-23T04:33+0300
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Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве
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РИА Новости

Синоптик рассказал, когда ждать весну в Москве

04:33 23.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в беседе с НСН о сроках наступления весны в центральной части России.
По словам синоптика, погода в марте будет на два-четыре градуса выше положенной нормы. В первой декаде месяца наблюдается значительное обманчивое тепло.

"Норма для Москвы – минус пять-шесть градусов ночью, днем – плюс полтора градуса. В нынешнем марте к средним температурам надо прибавить два-четыре градуса", – отметил Тишковец.

Специалист подчеркнул, что снежный покров "уже ничто не сможет реанимировать". По его мнению, в первые недели марта "выживут несколько сантиметров пороши".

"Астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта, Дню метеоролога", – прогнозирует эксперт.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что в ближайшие два дня из-за активного циклона погода в столичном регионе испортится. В воскресенье температура опустится ниже нуля, возможна гололедица. Днем воздух прогреется до четырех градусов тепла, а атмосферное давление упадет.
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Он отметил, что в понедельник температура в столице понизится. Так, ночью следует ждать до двух градусов мороза и гололедицу. Днем столбик термометра достигнет четырех градусов тепла. Окончательно погода улучшится во вторник.
Леус добавил, что в среду и четверг столицу оккупируют циклоны, придут осадки, а температура поднимется до пяти выше нуля.
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Михаил ЛеусПогодаЕвгений ТишковецВеснаЦентр "Фобос"МоскваРоссияОбщество
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